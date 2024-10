El Samsung Galaxy S25 FE, podría traer un chipset Exynos y se lanzaría más pronto de lo que crees

El Samsung Galaxy S24 FE apenas lleva un mes en el mercado, pero ya estamos escuchando los primeros rumores sobre su sucesor, aparentemente llamado Samsung Galaxy S25 FE.

Estos primeros rumores se refieren al chipset con el que se entregará el teléfono, lo que potencialmente marca otro capítulo en la larga lucha de Samsung por implementar su propio chipset Exynos en su línea de teléfonos inteligentes.

Según una publicación en X (antes Twitter) del informante Jukanlosreve, el Samsung Galaxy S25 FE podría venir equipado con el chipset Exynos 2400 patentado de Samsung.

Esto aparentemente sigue a las negociaciones fallidas entre Samsung y MediaTek, que primero apuntaron a equipar la serie Samsung Galaxy S25 con un chipset de la serie MediaTek Dimensity, antes de cambiar el enfoque al S25 FE.

Esto corrobora una publicación anterior del conocido informante telefónico Ice Universe (a través de Wccftech ), quien recientemente sugirió que la serie Samsung Galaxy S25 utilizará el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, en lugar del Exynos 2500 o Dimensity 9400.

Algunos comentarios en la publicación de Jukanlosreve preguntan por qué el Galaxy S25 FE recibiría el Exynos 2400 en lugar del rumoreado chipset insignia Exynos 2500. En respuesta, Jukanlosreve sugiere que el Samsung Galaxy S25 FE se lanzará en abril de 2025 para desafiar directamente al rumoreado iPhone SE 4, que esperamos que se lance también a principios de 2025.

Aparentemente, esto impediría que el S25 FE use el Exynos 2500, que Jukanlosreve insinúa que podría debutar con el Galaxy Z Flip 7, cuyo lanzamiento se rumorea en el verano de 2025.

Esto contrasta con el calendario de lanzamiento de otoño habitual de la serie Galaxy S FE, sin mencionar que está muy cerca del lanzamiento del último modelo.

Le sugerimos que tome esta parte del rumor con mucha cautela por el momento, ya que Samsung rara vez cambia sus cronogramas de lanzamiento y no tiende a sincronizar sus lanzamientos con los de sus competidores.

Y el resto de estos rumores, aunque un poco más sustanciales, son totalmente extraoficiales por el momento.

