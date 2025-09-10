Una nueva filtración sobre el teléfono plegable de Samsung podría mostrar exactamente cómo funcionará el próximo dispositivo

Ha aparecido otra filtración sobre el teléfono plegable de Samsung.

Muestra el mecanismo de plegado hacia dentro del teléfono.

Podríamos verlo presentado a finales de este mes.

Sin duda, desde que Samsung nos "adelantó" su smartphone tri-fold, no podemos esperar más por su presentación oficial. Afortunadamente, parece que llegará más pronto de lo esperado, y una nueva filtración da pistas sobre cómo funcionará el mecanismo plegable.

La filtración es un video animado oculto en One UI 8, publicado por @TechHighest (a través de 9to5Google). La misma fuente ya había publicado anteriormente otros gráficos del teléfono plegable en tres partes, mostrando su diseño y mencionando algunas de sus características principales.

Esta última filtración parece confirmar el diseño en forma de U y plegable hacia dentro del teléfono plegable en tres partes, que difiere del diseño en forma de S adoptado por el Huawei Mate XT, en el que parte de la pantalla principal actúa como pantalla exterior cuando el teléfono está cerrado.

Con un diseño en forma de U, hay una pantalla de cubierta además de la pantalla principal, como en los plegables convencionales tipo libro, como el Samsung Galaxy Z Fold 7. En el video filtrado que tenemos aquí, podemos ver cómo funciona el factor de forma al tomar una selfie.

Lo que creemos saber hasta ahora

Here's one more video that confirms the folding mechanism of Samsung's multi-foldable. pic.twitter.com/xzELUjnZM3September 5, 2025

Llevamos casi un año oyendo que el dispositivo plegable de Samsung diferiría del buque insignia de Huawei en este aspecto, por lo que esta última filtración no es ninguna sorpresa, pero es la prueba más convincente que hemos visto hasta ahora de cómo funcionará el dispositivo plegable.

Por supuesto, también ha habido muchos otros rumores en torno a este dispositivo tan esperado. Al parecer, contará con un marco de titanio, 16 GB de RAM y un chipset Snapdragon, y es probable que haya que pagar bastante para hacerse con uno.

Esperamos algunas mejoras en la multitarea para One UI 8 específicamente para este plegable, y al parecer su pantalla principal medirá unas considerables 10 pulgadas de esquina a esquina. También es posible que veamos alguna mejora en la tecnología de la batería.

Se rumorea que el teléfono se anunciará el lunes 29 de septiembre, aunque es posible que no esté disponible para su compra hasta noviembre, y algunos informes sugieren que solo se pondrá a la venta en Corea del Sur y China.