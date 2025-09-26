Un video filtrado revela la interfaz One UI 8.5 del Samsung Galaxy, que toma prestado un práctico truco del iPhone

Samsung One UI 8.5 se ha filtrado en un video práctico

Hay algunos cambios de diseño notables en camino

También se podría añadir un gesto de doble toque hacia atrás

Si, lo sabemos, poco a poco One UI 8 (basado en Android 16) llega a más dispositivos Samsung Galaxy, pero esa no es la novedad, pues estamos empezando a ver filtraciones sobre la actualización One UI 8.5, que se espera llegue en 2026.

El equipo de SamMobile ha conseguido una versión de prueba preliminar que funciona en un Galaxy S25 Ultra, y parece que se avecina una revisión visual bastante importante, aunque hay que tener en cuenta que aún queda mucho para la versión final del software.

Por ejemplo, algunos iconos han perdido sus etiquetas de texto, mientras que se hace un uso más extenso de las sombras paralelas y los menús flotantes. El diseño del panel de configuración rápida que se despliega en la parte superior ahora también se puede personalizar en mayor medida.

Otros cambios que se han detectado son un poco más sutiles, como un ajuste en el ícono del porcentaje de batería. En general, la interfaz parece un poco más limpia y fácil de manejar, aunque es probable que haya más cambios entre ahora y su versión final.

Toca dos veces para iniciar

One UI 8.5 - HANDS ON! - YouTube Watch On

Una investigación adicional realizada por Android Authority ha revelado que One UI 8.5 también podría añadir un gesto de doble toque en la parte posterior, que es exactamente lo que parece: se tocaría dos veces la parte posterior del teléfono Galaxy para iniciar alguna característica o función.

Algunas de las características que aparentemente se podrán iniciar con este gesto son la linterna, el panel de notificaciones y la función de captura de pantalla. También podrás utilizarlo para iniciar rápidamente la aplicación que elijas, si lo deseas.

Por supuesto, esta es una función que lleva varios años disponible en iPhones, Pixels y otros modelos, por lo que resulta extraño que Samsung haya tardado tanto en añadirla (aunque ya existen aplicaciones de terceros que hacen lo mismo).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No tenemos ninguna pista sobre cuándo se lanzará One UI 8.5, pero teniendo en cuenta que One UI 9 (basado en Android 17) saldrá a mediados de 2026, es posible que esta actualización vea la luz a principios del próximo año.