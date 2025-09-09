Es oficial: Samsung dice que su esperado teléfono triple se lanzará a finales de este año.

Samsung dice que su teléfono triple se lanzará este año

Los rumores apuntaban a un lanzamiento el 29 de septiembre.

El primer adelanto oficial apareció en enero.

Ha sido una larga espera para aquellos que quieren tener en sus manos el teléfono triple plegable de Samsung, teniendo en cuenta que se anunció oficialmente en enero y se rumoreaba durante algún tiempo antes de eso , pero todas las señales son que la espera finalmente está llegando a su fin.

En declaraciones al medio surcoreano The Chosun Daily (a través de SamMobile ), el jefe de telefonía móvil de Samsung, TM Roh, dijo que el desarrollo del teléfono triple está en sus "etapas finales" y que la gran presentación debería ser "a finales de este año".

Esto encaja con rumores anteriores de que Samsung va a programar un evento para el lunes 29 de septiembre , donde se prevé que lance un auricular Android XR, un par de gafas inteligentes y el tan esperado teléfono plegable de tres pliegues.

El ejecutivo de Samsung también confirmó el compromiso de la compañía con la inteligencia artificial, afirmando que el 90 % de sus áreas de negocio utilizarían IA para 2030. Podemos esperar ver muchas más funciones de IA en los dispositivos Samsung en el futuro.

Chipsets, pantallas y precios

El Huawei Mate XT, que se pliega en forma de S (Image credit: Future)

Hemos visto muchas filtraciones y rumores sobre el Galaxy tri-fold hasta la fecha, y asumiendo que la mayoría de ellos sean precisos, en realidad no queda mucho por revelar para Samsung: ya sabemos mucho sobre el diseño y las características de este próximo plegable.

Parece que tendremos un Snapdragon 8 Elite como el chipset elegido aquí, así como una pantalla principal de 10 pulgadas , mientras que las filtraciones del software One UI 8 de Samsung aparentemente han confirmado que este teléfono adoptará un factor de forma plegable hacia adentro.

Eso significa que habrá una pantalla principal y una pantalla externa. El Huawei Mate XT tri-fold, por otro lado, utiliza un enfoque diferente: al plegarse y cerrarse, parte de la pantalla principal se usa como pantalla de cubierta.

Luego está el precio, por supuesto. No será ninguna sorpresa que este teléfono plegable tenga un precio elevado, quizás entre 3000 y 3500 dólares (podría alcanzar hasta los $70,000 pesos mexicanos). Sin embargo, su disponibilidad internacional podría ser limitada.