Todo el mundo habla de la pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra, pero hay un problema importante

El Samsung Galaxy S26 Ultra ya es oficial y, en general, ha tenido una buena acogida. Se han realizado algunos retoques en el diseño y una actualización iterativa del hardware, pero hay una característica que ha dado mucho que hablar: la pantalla de privacidad.

Es básicamente la única novedad, y combina nuevo hardware en la pantalla con nuevas opciones de software. Para quienes no lo conozcan, Privacy Display funciona atenuando los píxeles de la zona más amplia de la pantalla para reducir los ángulos de visión, de modo que el contenido de la pantalla solo es visible cuando se mira de frente.

Esto significa que las personas que pueden ver la pantalla desde un ángulo no pueden ver el contenido, solo ven un panel negro. Suena genial, ¿verdad? Garantiza la privacidad en lugares públicos y ayuda a mantener las contraseñas más seguras. ¿Y esos mensajes atrevidos que compartes? Sí, también se pueden ocultar.

No veo ningún problema en eso: mi problema con la pantalla de privacidad tiene que ver con la etiqueta social.

Privacy Display / Pantalla de privacidad: el siguiente paso en la tecnoferencia

En los últimos 30 años, hemos visto cómo la tecnología se ha abierto paso en nuestras vidas. Desde los auriculares Bluetooth de la década de 2000 hasta las pantallas de bloqueo de los teléfonos inteligentes que nos muestran notificaciones, se ha producido un aumento meteórico de la «tecnoferencia», es decir, la interferencia de la tecnología en las relaciones humanas.

Imaginemos la siguiente escena:

Estás sentado en un restaurante frente a alguien especial. Las luces están tenues, el ambiente es perfecto, vuestras miradas se cruzan y os miráis profundamente a los ojos. Entonces, el teléfono que está sobre la mesa se ilumina y aparece una notificación en la pantalla. Las miradas se desvían y el mundo digital irrumpe en ese momento como el puño de AJ en la mandíbula de Jake Paul.

Es una situación familiar y envía una señal: lo que sea que esté sucediendo en el teléfono es más importante que lo que está sucediendo en la habitación. No se trata solo de los teléfonos: con el lanzamiento de los relojes inteligentes, incluso cuando el teléfono permanece en un bolso o bolsillo, la tecnología siempre está presente.

¿Cuántas veces has estado hablando con un amigo mientras él no deja de mirar su Apple Watch? Una vez más, eso rompe el hechizo y transmite el mensaje de que tú no importas. Se trata de una cuestión de etiqueta social y es aquí donde Privacy Display podría fallar.

Privacy Display: ¿qué estás ocultando?

(Image credit: Blue Pixl Media)

Una de las cosas más ingeniosas de Privacy Display es la posibilidad de elegir lo que quieres bloquear. Las opciones para contraseñas y PIN tienen mucho sentido, mientras que la posibilidad de seleccionar tu aplicación bancaria es ideal para mantener la privacidad de ese tipo de información confidencial.

Luego están las notificaciones: en lugar de que esos mensajes aparezcan para que la persona que está a tu lado pueda ver quién te envía mensajes, también se pueden ocultar. Aunque tú verás el mensaje, la persona que está al otro lado de la mesa, o a tu lado en el sofá, no podrá verlo.

Eso es genial para la privacidad, pero ¿será bueno para tu relación?

Estás de nuevo sentado en ese restaurante, con las luces tenues, mirándote a los ojos, bla, bla, bla. Pero esta vez, cuando se ilumina la pantalla, es una notificación en negro. No es solo tecnoparalización, es tecnoparalización privada. El propietario de ese teléfono ha decidido mantener esos detalles en privado. ¿Por qué?

Quizás sea la niñera, quizás sea un viejo amigo del colegio, quizás sea la ex...

La privacidad no puede ser una excusa para la falta de educación

(Image credit: Chris Hall / Future)

A la hora de gestionar las notificaciones, muchas personas optan por no tener burbujas ni ventanas emergentes, muchas optan por no tener notificaciones en la pantalla de bloqueo y por no iluminar la pantalla. Algunas colocan el teléfono boca abajo, otras lo silencian y lo guardan en un bolsillo. (Del mismo modo, muchas personas han dejado de lado hace tiempo las notificaciones de los relojes inteligentes porque son demasiado molestas, ¿verdad?).

El peligro que conlleva la pantalla de privacidad es que, al saber que la información está oculta, algunas personas que antes habían desactivado las notificaciones o se habían esforzado por mantener la pantalla apagada, podrían revertir ese comportamiento. Saber que nadie más puede leer tus notificaciones de WhatsApp significa que es más probable que las dejes activadas.

Aunque ocultar la información privada es importante, seamos conscientes de la tecnoparalización que puede suponer ese velo de privacidad y pensemos en lo que transmite a los demás en la sala.

Pero si tienes que recibir notificaciones privadas, te he preparado la excusa perfecta: "Es mi banco avisándome de que mi cuenta está en números rojos".

