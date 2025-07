Samsung podría tener un nuevo S Pen bajo la manga

Un ejecutivo de la compañía ha revelado que Samsung está desarrollando un nuevo S Pen

Sólo volverá cuando el dispositivo sea el adecuado, y si suficientes personas lo quieren

¿Eres fan del S Pen de Samsung? De ser así, esta noticia podría alegrarte el día.

Aunque el lápiz óptico de Samsung se ha saltado el Samsung Galaxy Z Fold 7, podría no despedirse para siempre, ya sea un regreso en futuras generaciones o una vuelta para el propio Z Fold 7.

Así lo ha comentado el propio Kang Min-seok de Samsung -su jefe de planificación de productos para smartphones- al medio coreano ETNews. Explicó que Samsung está «investigando y desarrollando tecnologías más finas e innovadoras para el S Pen» (traducción automática del coreano).

Añadiendo que el S Pen volverá potencialmente "cuando aumente el nivel de perfección y haya demanda de los consumidores".

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Esto podría alinearse con la asociación HiDeep de Samsung. Se dice que ambos están trabajando en un S Pen que no necesita digitalizador ni batería interna, combinando lo mejor del S Pen sin batería y del Apple Pencil sin digitalizador (vía SamMobile).

Un nuevo diseño de stylus podría explicar por qué Samsung eliminó el digitalizador de su Samsung Galaxy Z Fold 7. Si esperaba tener listo el S Pen de nueva generación para el lanzamiento del Z Fold 7, ¿por qué iba a cargar su plegable con un componente que pronto será inútil?

El hecho de que aún no esté aquí sugiere que el stylus podría haberse retrasado, o podría ser que Samsung simplemente esté esperando hasta el lanzamiento de su S26 Ultra para presentar un nuevo S Pen al mundo. Sin embargo, eso deja un frustrante vacío de unos 6 meses para que los usuarios del Z Fold 7 sufran sin un stylus.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por otra parte, en relación con el otro aspecto del comentario de Samsung, podría ser simplemente que el S Pen no era lo suficientemente popular con la línea Z Fold para justificar el apoyo continuo. Y aunque nunca he sentido la necesidad de usar un lápiz óptico, eso parece tanto una decisión de Samsung como mía.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung condenó al S Pen

Si hay que creer a los comentaristas en línea, el tremendo paso en falso del Z Fold 7 es suficiente para matar al plegable directamente, pero como ávido usuario del Z Fold 6, creo que los informes de la muerte del Z Fold 7 son muy exagerados.

Nunca he sentido la necesidad de utilizar un S Pen, y no creo que lo eche de menos ahora.

Si alguna vez necesitaba garabatear notas o hacer anotaciones, podía usar mi dedo índice, que siempre era lo suficientemente rápido y preciso para anotaciones cortas. También podía teclear mi anotación, ya fuera al completo, deslizando el dedo para teclear, o con la función de voz a texto para agilizar las cosas.

Sin embargo, tal vez no fuera del todo decisión mía, porque el factor principal en mi decisión de uso del S Pen no es que no quiera usar uno, es que no tengo uno.

La línea Z Fold no venía con un S Pen como los teléfonos Ultra de Samsung, lo que significaba que tenías que comprar el lápiz por separado. Además, tendrías que encontrar tu propia solución de almacenamiento para el S Pen y, según los comentarios de los usuarios en el sitio web de Samsung, su funda oficial para el S Pen Z Fold 6 es más que terrible.

Así que si el uso del S Pen es bajo en los plegables de Samsung, no me sorprende.

(Image credit: Samsung)

Es imposible saber hasta qué punto será popular el rumoreado S Pen renovado. Mientras que muchos están decepcionados por la falta de un lápiz óptico en el Z Fold 7, ¿cuántos de ellos estaban realmente planeando comprar el plegable, y un lápiz óptico nuevo y mejorado cambiaría su decisión?

Nunca diré que no a una renovación, pero el verdadero cambio que quiero ver es el próximo plegable de Samsung cayendo con el stylus en la caja. Eso lo convertiría en un verdadero equivalente Ultra como Samsung ha prometido para el Z Fold 7.