No compres un Galaxy S25, créeme, deberías esperar al Samsung Galaxy S26

Es esa época del año en la que me pregunto si es mejor comprar ahora uno de los teléfonos insignia de Samsung o esperar al próximo.

La respuesta es sencilla: esperar. Bueno, ya está...

¿Quieres más? Pues bien, la serie Samsung Galaxy S26 seguramente se presentará oficialmente en unas pocas semanas, ya que se rumorea que el 25 de febrero será la fecha del próximo Galaxy Unpacked.

Así que, a menos que estés desesperado por tener un nuevo teléfono Galaxy, te recomiendo encarecidamente que esperes a ver qué ofrece la serie Galaxy S26.

Ya he escrito que la próxima generación de teléfonos Galaxy parece que va a ser bastante iterativa, sin grandes cambios en la cámara, el diseño o la pantalla. Sin duda, el rendimiento mejorará con un nuevo chipset, pero es poco probable que sea revolucionario.

Los mayores cambios probablemente se producirán en el aspecto del software y con las nuevas funciones de IA de Galaxy, pero no estoy seguro de que estos provoquen una ola de actualizaciones entre todos los fans de Samsung, salvo los más acérrimos.

Sin embargo, una nueva serie Galaxy S significará sin duda la discontinuación o la reducción de precio de los modelos que la precedieron. Esto significa que, incluso si no te atrae el Galaxy S26, esperar a su lanzamiento y salida al mercado probablemente te dará la oportunidad de conseguir un teléfono Galaxy S25 con un buen descuento.

Una advertencia aquí es que se acerca el Día de los Presidentes en Estados Unidos, el 16 de febrero, en el que habrá rebajas de temporada, y es muy probable que la familia Galaxy S25 sufra una rebaja de precio, ya que los minoristas buscarán liquidar sus existencias. Si ves un teléfono S25 con una rebaja significativa, por ejemplo, 200 dólares, entonces esa es la excepción a la recomendación de esperar que estoy dando.

De lo contrario, espera antes de comprar un Galaxy S25, o cualquier otro teléfono Galaxy, hasta que veamos el S26. Y si estás desesperado por tener un nuevo teléfono que te saque del apuro, por ejemplo, porque se te ha roto el actual, echa un vistazo a nuestra lista de los mejores teléfonos baratos, ya que uno de ellos te servirá hasta que llegue el S26 y, además, tendrás un teléfono de repuesto que no te costará un ojo de la cara.

Si tienes alguna pregunta sobre si comprar o esperar, házmelo saber en los comentarios a continuación.

