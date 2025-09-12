Las imágenes filtradas del Samsung Galaxy S26 Pro muestran el teléfono en un llamativo tono azul

Las imágenes filtradas muestran el Samsung Galaxy S26 Pro en color azul.

En general, es muy similar al Galaxy S25, pero con un diseño de cámara ligeramente diferente.

Otra filtración sugiere que el Galaxy S26 Pro y el Edge tendrán una carga limitada a 25 W.

El Samsung Galaxy S26 Pro, que según se informa y de forma confusa es el nuevo nombre del modelo básico S26, acaba de ser objeto de una importante filtración, ya que hemos visto varias imágenes supuestamente oficiales.

Compartidas por el filtrador @OnLeaks y Android Headlines, las imágenes muestran el teléfono en un elegante tono azul oscuro, pero, aparte del color, no hay demasiadas diferencias con lo que se ve en el Samsung Galaxy S25.

La principal diferencia de diseño es que las cámaras del Samsung Galaxy S26 Pro están alojadas en un bloque, en lugar de que las lentes sobresalgan individualmente de la parte trasera como en el S25, pero por lo demás estos dos teléfonos son muy similares, al menos a juzgar por estas imágenes.

Una imagen filtrada del Samsung Galaxy S26 Pro. (Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

El Samsung Galaxy S26 Pro se muestra con una parte trasera plana, probablemente de vidrio, y con una cámara de triple lente en la parte inferior. La pantalla también es plana, con una cámara perforada en la parte superior central, los biseles parecen bastante delgados, el marco es aparentemente de aluminio y los botones están todos ubicados en el borde derecho.

Todo esto es muy similar al Samsung Galaxy S25, pero el tamaño de la pantalla y las dimensiones difieren un poco, ya que el Galaxy S26 Pro parece tener una pantalla de 6.3 pulgadas (frente a las 6.2 pulgadas del Galaxy S25) y unas dimensiones aproximadas de 149.3 x 71.4 x 6.96 mm (que aumentan a 10.23 mm si se incluye la protuberancia de la cámara en la parte trasera).

A modo de comparación, el Galaxy S25 mide 146,9 x 70,5 x 7,2 mm, por lo que el Galaxy S26 Pro sería ligeramente más alto, más ancho y más delgado.

Sin cambios en la tarifa

En otras noticias sobre el Samsung Galaxy S26, el reputado filtrador @UniverseIce ha afirmado que tanto el Galaxy S26 Pro como el Samsung Galaxy S26 Edge tendrán una carga limitada a 25 W, al igual que los modelos actuales.

Sería una pena, ya que se trata de una potencia de carga muy baja en comparación con la mayoría de los teléfonos Android, y también es inferior a la de la serie iPhone 17.

Por supuesto, no sabremos con certeza si estas afirmaciones son ciertas hasta que se lance la serie Samsung Galaxy S26, lo que probablemente no ocurrirá hasta enero.