Se filtran dos especificaciones clave del Galaxy S26, y es posible que finalmente tengamos una mejora en la batería

Se han filtrado más detalles sobre el Galaxy S26

Se rumorea que tendrá una pantalla de 6,27 pulgadas y una batería de 4300 mAh

El teléfono podría salir al mercado en enero

Si todo marcha de manera "normal" Samsung lanzaría al mercado el nuevo Galaxy S26 en enero de 2026, pero antes de eso, queremos hablar de la nueva información filtrada sobre dos especificaciones claves del modelo básico de la serie.

Según el conocido informante Digital Chat Station (a través de Wccftech), el Galaxy S26 estándar contará con una pantalla de 6,27 pulgadas y una batería de 4300 mAh, lo que supone un aumento con respecto al modelo actual.

El Samsung Galaxy S25 ofrece una pantalla de 6,2 pulgadas y una batería de 4000 mAh, que son también las mismas especificaciones que vimos en el Galaxy S24 el año anterior. Ha tardado un poco, pero es bueno ver que por fin se ha añadido capacidad extra a la batería del modelo más barato.

Por supuesto, es difícil saber cuánto va a influir el aumento de la capacidad de la batería en la duración real de la misma, ya que hay otros factores que influyen además del tamaño de la batería, pero sin duda no puede hacer ningún daño.

¿Samsung se vuelve pro?

Galaxy S26 Pro 👀 • 6.27-inch display• 4300mAh batteryFinally the vanilla models gets the battery upgrade as Galaxy S25 has 4000mAh battery capacityAugust 16, 2025

El rumor fue repetido por otro filtrador reconocido, Tarun Vats, quien añadió el nombre Samsung Galaxy S26 Pro. Anteriormente se había especulado con que el teléfono Galaxy S26 estándar recibiría la etiqueta Pro el próximo año.

Otras filtraciones sugieren que el Galaxy S25 Plus será el último de esa gama concreta de teléfonos, por lo que el año que viene podríamos ver el Galaxy S26 Pro, el Galaxy S26 Edge y el Galaxy S26 Ultra como teléfonos insignia de Samsung.

Una vez más, es probable que sea el modelo Ultra el que reciba las mejoras más significativas además de las que ya ofrecen los teléfonos actuales. Anteriormente se había hablado de que el teléfono más caro de la serie obtendría mejoras en la cámara y la velocidad de carga.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin duda, oiremos más sobre los tres teléfonos entre ahora y enero de 2026, pero mientras tanto, esta semana se presenta el Google Pixel 10, que puede volver a subir el listón de los mejores teléfonos Android.