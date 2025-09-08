Se han filtrado nuevas imágenes del Galaxy S26, y Samsung podría mantener una característica clave del S26 Ultra

Se han filtrado imágenes no oficiales del Galaxy S26

El Galaxy S26 Edge podría tener un aspecto similar al del iPhone 17 Pro

Parece que el S26 Ultra mantendrá el S Pen

Si, lo sabemos, todos están a la expectativa de la nueva serie iPhone 17 que llegaría este 9 de septiembre, sin embargo, hay nuevas filtraciones del próximo Galaxy S26 de Samsung. ¿Estás listo para conocer lo que sería el diseño de estos dispositivos, "spoiler alert", parece que el querido y odiado S Pen seguirá presente.

Las imágenes publicadas por el conocido informante @OnLeaks y Android Headlines sugieren que el Samsung Galaxy S26 Edge del próximo año adoptará un aspecto bastante similar al del rumoreado iPhone 17 Pro, con una barra de cámara elevada en la parte trasera de la carcasa.

Por lo demás, podemos ver el característico marco delgado del Edge, que se espera que sea uno de los tres teléfonos Galaxy S26 que aparecerán en enero. Se rumorea que el modelo Plus desaparecerá en 2026 y que el modelo estándar pasará a llamarse Pro.

Otras imágenes no oficiales publicadas en Smartprix muestran el S26 Pro, el S26 Edge y el S26 Ultra, y coinciden con la primera filtración en cuanto a la barra de cámara elevada en el modelo Edge. Los otros dos tienen protuberancias de cámara ligeramente elevadas, pero a una escala mucho menor.

El regreso de "S Pen"

S26 Ultra Spen is still alive. pic.twitter.com/f6WdTc8U4MSeptember 6, 2025

Es probable que todas estas representaciones provengan de información de la cadena de suministro que se está utilizando en el proceso de producción. Hay muchas posibilidades de que estos sean los diseños finales del S26, aunque, por supuesto, nada es seguro hasta que Samsung lo confirme oficialmente.

Además de las filtraciones, el veterano informante @UniverseIce parece confirmar que el Galaxy S26 Ultra volverá a ser compatible con el lápiz óptico S Pen y que Samsung seguirá buscando espacio para incluir una ranura integrada para él.

Dado el aspecto más curvilíneo que se espera del Galaxy S26 Ultra, no estaba claro si esta vez seguiría habiendo espacio para el S Pen, pero ahora parece que los fans del lápiz óptico pueden estar tranquilos, ya que se incluirá esta función.

Si los rumores son ciertos, el lunes 29 de septiembre tendremos otro evento de Samsung, en el que veremos los tan esperados lanzamientos de los auriculares Android XR y el teléfono inteligente plegable de Samsung. Después de eso, el lanzamiento de la serie Galaxy S26 debería tener lugar en enero.