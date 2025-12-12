Una filtración de iOS 26 revela que hay un nuevo AirTag en camino: estas son las cuatro mejoras que podemos esperar

El código filtrado de iOS 26 ha revelado dos próximos productos de Apple.

Entre ellos se encuentra el AirTag 2, con una serie de nuevas funciones y mejoras.

El HomePod mini también podría sufrir algunos cambios.

Hace mucho tiempo que hemos oído hablar sobre el rastreador AirTag 2 de Apple, con diversos rumores sobre sus características, pero parece que ahora tenemos nueva información que afirma basarse en el código interno de iOS 26 y que ofrece una imagen detallada de lo que Apple podría estar planeando para su dispositivo.

La filtración proviene de Macworld, que afirma haber accedido a una versión interna de iOS 26 que aún no se ha lanzado al público. En esta versión, Macworld dice haber encontrado pruebas de que Apple está trabajando en una actualización «modesta pero muy esperada» del AirTag.

Al parecer, esta incluirá una nueva función llamada «Movimiento mejorado». La idea es que ayude a los usuarios a encontrar la ubicación exacta de su AirTag incluso cuando está en movimiento, lo que podría solucionar una limitación del AirTag actual.

Otra nueva función está dedicada a mejorar la precisión del rastreo en lugares concurridos. Actualmente, el AirTag se basa en las señales Bluetooth enviadas por otros dispositivos Apple para triangular su posición, pero si hay demasiada gente en un lugar determinado, los canales Bluetooth pueden congestionarse y ser menos fiables. La actualización de Apple pretende solucionar eso, aunque no sabemos exactamente cómo.

Nuevas funciones y mejoras

Además de las nuevas funciones, el informe de Macworld también afirma que algunas de las funciones existentes del AirTag se actualizarán y mejorarán. Entre ellas se incluyen mejoras en la función «Precision Finding», que podrían facilitar la localización rápida del AirTag. Macworld señala que, aunque esto podría llegar en forma de actualización de software, los rumores anteriores sugieren que Apple está trabajando en un nuevo hardware para el AirTag con un chip de banda ultraancha, que también podría habilitar esta función.

Por otra parte, Macworld mencionó un proceso de emparejamiento mejorado y un informe detallado del nivel de batería que llegará al AirTag en el futuro. Sin embargo, aún no tenemos más detalles sobre estas funciones.

Y el AirTag no fue el único producto de Apple revelado en el código filtrado: el HomePod mini también se mencionó en el informe de Macworld. Según el medio de comunicación, el altavoz inteligente finalmente contará con nuevo hardware interno como parte de la renovación del HomePod mini 2, incluido un chip S10 del Apple Watch Series 11, que debería aportar «un rendimiento más rápido y una mayor fiabilidad inalámbrica». Sin embargo, el informe de Macworld añade que «basándonos en lo que aparece en el código, este próximo modelo parece ser poco más que una mejora de las especificaciones», y es poco probable que sea compatible con Apple Intelligence.

Aunque Macworld no mencionó una fecha de lanzamiento para el HomePod mini 2, el sitio cree que el AirTag llegará en la primera mitad de 2026, ya que sus características de software están «dirigidas a iOS 26». Dado que iOS 27 se dará a conocer en verano, es probable que estas funciones se lancen antes de esa fecha. Si eso resulta ser cierto, es posible que no tengamos que esperar mucho para ver una serie de mejoras en dos populares dispositivos de Apple.

