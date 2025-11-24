Se confirma la fecha de lanzamiento del OnePlus 15R, que llegará junto con otros dos dispositivos

OnePlus ha confirmado que el OnePlus 15R saldrá a la venta el 17 de diciembre.

El OnePlus Pad Go 2 y el OnePlus Watch Lite también se darán a conocer en esa fecha.

Si reservas el teléfono o la tableta, obtendrás descuentos y regalos.

Como sabemos, el OnePlus 15 salió al mercado apenas hace unas semanas, sin embargo, parece que la compañía tiene una sorpresa más antes de terminar el año, pues el 17 de diciembre llegarían tres nuevos dispositivos.

El producto estrella es el OnePlus 15R, que se espera que sea una alternativa ligeramente inferior, pero aún así con unas especificaciones bastante altas, al OnePlus 15. La empresa aún no ha dado muchos detalles al respecto, pero ha revelado que se comercializará en los colores Charcoal Black y Mint Breeze (verde), que tendrá un marco metálico y que contará con las certificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K.

La mayoría de los teléfonos solo tienen una clasificación de resistencia al agua, y los modelos insignia suelen tener la clasificación IP68. Eso significa que pueden soportar una inmersión en hasta 1,5 metros de agua durante un máximo de 30 minutos. Pero las clasificaciones adicionales en este caso significan que el OnePlus 15R también puede soportar chorros de agua a alta presión y alta temperatura.

Por otra parte, las filtraciones sugieren que el OnePlus 15R podría tener un chipset Snapdragon 8 Gen 5 (pero no la versión «Elite»), una cámara de doble lente de 50 MP, una pantalla de 165 Hz y una batería de 8000 mAh, lo que superaría incluso a los 7300 mAh del OnePlus 15.

Otros dispositivos y ventajas por reservar

Además, la empresa también anunciará el OnePlus Watch Lite y el OnePlus Pad Go 2 el 17 de diciembre, y este último se venderá en los colores Shadow Black y Lavender Drift. También sabemos que será compatible con 5G, tendrá un acabado de vidrio antirreflejos y vendrá con un lápiz óptico integrado.

Si este teléfono o tableta te parecen atractivos, te alegrará saber que OnePlus también ha previsto algunas ventajas por reservarlos. En concreto, si reservas el OnePlus 15R en el Reino Unido, obtendrás un descuento de 100 £, además de un kit adaptador de 120 W gratuito y una funda magnética de arenisca. También obtendrás un cupón por valor de hasta 100 £ al cambiar tu dispositivo antiguo.

Con el OnePlus Pad Go 2, puedes ahorrar 50 £ si lo reservas, además de conseguir un reloj gratuito por valor de 249 £ y un descuento adicional de 30 £ si entregas tu dispositivo antiguo. Además, los estudiantes y usuarios corporativos verificados obtendrán un 10 % de descuento adicional en cualquiera de los dos dispositivos.

Esperamos que se ofrezcan promociones similares en Estados Unidos y otras regiones, así que marca el 17 de diciembre en tu calendario si quieres obtener más información.

