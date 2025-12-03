"Qualcomm sabe que tiene que contraatacar": un ejecutivo de OnePlus explica por qué Apple es (en parte) responsable del nuevo chipset Snapdragon 8 Gen 5

Aún estamos a más de 10 días (se espera que se lance el próximo 17 de diciembre) de que llegue oficialmente el nuevo OnePlus 15R, sin embargo ya sabemos que este dispositivo será el primero en incorporar el chipset Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm.

Anunciado en la Snapdragon Summit en septiembre, el Snapdragon 8 Gen 5 es, en realidad, una versión no Elite del Snapdragon 8 Elite Gen 5, y su lanzamiento supondrá la primera vez que Qualcomm aplica una estrategia de doble chipset insignia, lo que dará a marcas como OnePlus la oportunidad de incorporar la potencia de los modelos insignia a teléfonos Android más económicos.

Pero, ¿por qué ha decidido Qualcomm que ahora es el momento de dividir su silicio más potente en dos productos distintos? La respuesta, según Rudolf Xu, director sénior de marketing de productos de OnePlus, es porque la misma estrategia ha funcionado muy bien para Apple.

En la presentación del OnePlus 15 en octubre, Xu explicó con franqueza por qué Apple dejó de reutilizar los chipsets de última generación en sus nuevos iPhones y cómo eso inspiró a Qualcomm a hacer lo mismo con su serie insignia Snapdragon.

"Si compras un iPhone básico en 2021 [el iPhone 13], tendrá el mismo chipset que el modelo Pro", explicó Xu en el escenario. "En 2022, las cosas empiezan a ponerse interesantes. Si compras el iPhone 14 Pro, este utiliza el A16, pero el modelo básico [el iPhone 14] se queda con el A15. Luego, con el iPhone 15 Pro, es el A17 Pro, pero el modelo básico sigue siendo el A16 del año pasado. Básicamente, Apple reutilizaba los chipsets del año anterior en sus modelos básicos.

Pero, en 2024, y esto es lo más interesante, si compras el iPhone 16 Pro, obtienes el A18 Pro. Y si compras el modelo básico, ya no obtienes el A17 del año pasado: obtienes el A18. Es un silicio independiente. Qualcomm entiende esta situación de competencia y sabe que tiene que contraatacar".

Apple presentó el A18 junto con el A18 Pro en la serie iPhone 16. (Image credit: Apple)

"En resumen: en tu mejor buque insignia, necesitas potenciar la potencia de tu silicio (silicon)", continuó Xu. "Eso es lo que Apple hizo con el A18 Pro, y con el modelo básico [de ese año], querían descargar [sic] los mejores avances del Pro en un silicio independiente. Ese es el A18.

"Y ocurre lo mismo con la serie iPhone 17. Tienes el A19 Pro en el iPhone 17 Pro y el A19 en el iPhone 17. Apple está utilizando una estrategia de doble buque insignia con "silicon". Y por eso Qualcomm también está utilizando una estrategia de doble buque insignia este año, empezando por el Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el Snapdragon 8 Gen 5".

Las características principales del Snapdragon 8 Gen 5 (Image credit: Qualcomm)

Ahora bien, no estoy seguro de que Qualcomm admitiría tan abiertamente que ha copiado los deberes de Apple, pero la lógica de hacerlo se mantiene. Y en una entrevista con TechRadar tras la presentación de Xu en el escenario, el ejecutivo explicó con más detalle por qué el cambio de estrategia de Qualcomm es mejor para Qualcomm, mejor para OnePlus y, lo que es más importante, mejor para los consumidores:

«Qualcomm está viendo claramente una tendencia que [sugiere] que una estrategia de doble buque insignia funciona mejor. Porque con el [Snapdragon 8] Elite, simplemente puedes apostar por lo mejor», afirmó Xu. «Puedes reunir toda la mejor tecnología que tienes de ese año [en un solo chipset]. Y para el modelo básico, cuando añades un nuevo chipset insignia, puedes descargar [sic] los últimos avances de ese año, en lugar de utilizar la arquitectura del año anterior.

«El [Snapdragon] 8 Gen 5 tiene en realidad la misma arquitectura que el 8 Elite Gen 5: la misma arquitectura de CPU, la misma arquitectura de GPU. Y los consumidores también sentirán que es mejor, porque sabrán que se trata del último chipset, uno nuevo, en lugar de uno antiguo del año pasado. Esa es la perspectiva psicológica.

«Y en cuanto a por qué esto es genial para OnePlus, tanto el 15 como el 15R cuentan con los últimos chipsets y, como utilizan la misma arquitectura, nos resulta muy fácil trasladar las últimas ventajas del 15 al 15R. Por ejemplo, la pantalla siempre encendida a 120 fps y los juegos que admiten 165 Hz. Nos resulta muy fácil realizar la migración, ya que comparten la misma base de software».

Así que ahí lo tienes: el OnePlus 15R será una alternativa más económica al OnePlus 15. Pero gracias a la potencia del Snapdragon 8 Gen 5, no comprometerá el nivel de rendimiento que le valió al último teléfono una calificación de cinco estrellas en la reseña de TechRadar.

En cuanto a lo que sabemos sobre el OnePlus 15R, OnePlus ha confirmado que el teléfono utilizará el mismo motor Detailmax que el OnePlus 15, así como el mismo chip Wi-Fi G2 para una potente conectividad Wi-Fi.

Es de esperar que tenga una batería más pequeña y una cámara con especificaciones algo inferiores, pero, en cualquier caso, todo se revelará el 17 de diciembre.

