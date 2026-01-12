OnePlus ha cancelado dos de sus teléfonos más esperados de 2026, según nuevos rumores. A continuación explicamos por qué

Una filtración afirma que el OnePlus Open 2 y el OnePlus 15s podrían haber sido cancelados.

En ambos casos, es posible que se comercialice un teléfono muy similar en su lugar.

Todavía existe la posibilidad de que veamos un nuevo OnePlus plegable el próximo año.

Sin duda, el OnePlus Open es uno o mejor dicho, era uno de los mejores smartphones plegables cuando se lanzó en el lejano 2023.

Sin embargo, a pesar de recibir grandes elogios por nuestra parte y por parte de otros, aún no hemos visto ningún sucesor, y ahora parece que puede que no lo veamos en mucho tiempo, si es que lo vemos alguna vez.

Según Yogesh Brar, un filtrador con un historial generalmente sólido, el OnePlus Open 2 ha sido cancelado, aunque no está del todo claro si eso significa que simplemente no lo tendremos este año o si OnePlus ha abandonado por completo el mercado de los teléfonos plegables.

Pero ese no es el único teléfono de OnePlus que podría haber sido cancelado, ya que en una respuesta, Brar afirmó que hay un 90 % de posibilidades de que el rumoreado OnePlus 15s también haya sido cancelado.

Aún no es una tendencia dominante

¿Por qué sería esto así? Bueno, en el caso del OnePlus Open 2, la empresa afirmó anteriormente que no lo veríamos en 2025 porque el mercado aún no era lo suficientemente mainstream, y podría decirse que sigue siendo así en la actualidad.

Esto podría cambiar pronto, ya que, según se informa, el iPhone Fold saldrá al mercado este año y podría poner a los dispositivos plegables en el punto de mira, por lo que quizá OnePlus decida lanzar otro teléfono plegable después de eso, en 2026, pero por ahora eso es solo una especulación.

La otra razón importante por la que es posible que no veamos el OnePlus Open 2 este año es que, como señala NotebookCheck, Oppo, propietaria de OnePlus, tiene previsto lanzar a nivel mundial el Find N6, y si hubiera un OnePlus Open 2, probablemente no sería más que un Find N6 con otro nombre.

En ese caso, no habría mucha necesidad de un OnePlus Open 2, y podría correr el riesgo de afectar las ventas de un plegable de la empresa matriz de OnePlus.

En cuanto al OnePlus 15s, probablemente solo se habría vendido en la India y sería similar al OnePlus 15T, que aún no ha salido al mercado, por lo que tal vez la empresa simplemente haya considerado que no hay necesidad de dos modelos diferentes tan similares. Sin embargo, aún está por ver si el 15T estará ampliamente disponible fuera de China.

Por supuesto, por ahora nos tomamos estas afirmaciones sobre la cancelación con cautela, pero no dejes de estar atento a nuestra lista de los mejores teléfonos OnePlus para conocer los nuevos modelos.

