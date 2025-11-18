OnePlus da un vistazo al nuevo OnePlus 15R y un reloj inteligente: esto es lo que podría llegar pronto

Se han adelantado dos nuevos dispositivos OnePlus.

Los lanzamientos deberían producirse en los próximos 2-3 meses.

Hay rumores sobre lo que está por venir.

El equipo de Techradar acaba de otorgar una excelente puntuación de cinco estrellas al smartphone insignia de OnePlus, sin embargo, parece que la compañía nos tiene nuevas sorpresas, pues hay avances oficiales tanto del OnePlus 15R como de su nuevo smart watch.

Estos avances no nos dicen mucho sobre ninguno de los dos dispositivos, pero aún así podemos hacer algunas conjeturas fundamentadas sobre lo que está por venir. Visita el sitio web oficial de OnePlus (a través de GSMArena) para verlo por ti mismo.

El primero es el OnePlus 15R, que debería ser una versión reducida y a precio reducido del OnePlus 15, al igual que la serie Pixel «a», la serie iPhone «e» y la serie Samsung «FE». Si buscas una buena relación calidad-precio, es probable que la encuentres aquí.

Basándonos en lanzamientos anteriores, es casi seguro que el OnePlus 15R será la versión internacional del OnePlus Ace 6 que ya se ha lanzado en China. Eso significa que tendremos un chipset Snapdragon 8 Elite, hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, y una cámara dual de 50 MP + 8 MP.

Estén atentos a este espacio

OnePlus Watch 3 (Image credit: Future)

En cuanto al reloj, descrito como el OnePlus New Watch, solo tenemos una imagen básica y poco más. La letra pequeña del sitio web apunta a que el nombre completo se revelará a finales de este mes y que el lanzamiento tendrá lugar en diciembre o enero.

Teniendo en cuenta que Oppo y OnePlus son ahora prácticamente la misma empresa, se ha especulado con que el próximo reloj inteligente será una versión renombrada del Oppo Watch S, que ofrece un diseño ultradelgado y hasta 10 días de duración de la batería.

El reloj inteligente OnePlus más reciente que hemos visto fue el OnePlus Watch 3, lanzado en febrero. Aunque no nos impresionó tanto como el OnePlus 15, lo describimos como uno de los mejores relojes inteligentes Android del año.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por supuesto, puedes suscribirte a las actualizaciones de ambos productos en el sitio web de OnePlus y, a cambio, es posible que obtengas un descuento en el reloj o un OnePlus 15R gratis cuando llegue el día del lanzamiento en los próximos meses.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.