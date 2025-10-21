La capacidad confirmada de la batería del OnePlus 15 lo sitúa por delante de sus rivales Apple, Samsung y Google

El OnePlus 15 tendrá una batería de 7300 mAh.

Supera a los demás teléfonos insignia actualmente en el mercado.

El teléfono se lanzará en China el 27 de octubre.

¿Eres de los que está contando los días para que el 27 de octubre llegue y finalmente conozcamos todo sobre el OnePlus 15? No te culpamos, estamos igual, afortunadamente seguimos recibiendo detalles sobre las especificaciones y características que traerá consigo este teléfono insignia.

OnePlus ha confirmado ahora en la plataforma social china Weibo (a través de Notebookcheck) que el OnePlus 15 vendrá con una enorme batería de 7300 mAh. Las velocidades de carga se han fijado en 120 W para la carga con cable y 50 W para la carga inalámbrica, ambas muy impresionantes.

La enorme capacidad de la batería ya se había mencionado en filtraciones anteriores, pero ahora sabemos que es oficial. OnePlus también ha declarado públicamente que el teléfono contará con un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una pantalla con una frecuencia de actualización máxima de 165 Hz.

De hecho, no queda mucho que no sea oficial. Todavía no estamos seguros del tamaño de la pantalla, pero se rumorea que será un panel de 6,78 pulgadas. El mismo lote de filtraciones también apuntaba a una cámara trasera de triple lente de 50 MP + 50 MP + 50 MP.

Elevando el nivel de la batería

Swipe to scroll horizontally Smartphone Capacidad de batería OnePlus 15 7,300mAh Samsung Galaxy S25 4,000mAh Samsung Galaxy S25 Ultra 5,.000mAh iPhone 17 3,692mAh iPhone 17 Pro Max 5,088mAh Google Pixel 10 4,970mAh Google Pixel 10 Pro XL 5,200mAh

Entonces, ¿cómo se compara la capacidad de la batería de 7300 mAh con la de otros modelos insignia actuales? Muy bien, en realidad: el iPhone 17 Pro Max, lanzado recientemente, por ejemplo, tiene una capacidad de batería de alrededor de 5088 mAh (Apple nunca indica las capacidades específicas).

Según Apple, ese teléfono puede durar 37 horas entre cargas cuando se reproducen videos, por lo que el OnePlus 15 podría incluso superar esa cifra. Por supuesto, la duración real de la batería depende de diversos factores, pero el tamaño de la batería sin duda juega un papel importante.

El Samsung Galaxy S25 Ultra lleva una batería de 5000 mAh, mientras que el Google Pixel 10 Pro XL tiene una batería de 5200 mAh. El OnePlus 15 no solo supera a estos modelos insignia de la competencia en términos de capacidad de batería, sino que lo hace por un claro margen.

En el pasado hemos visto teléfonos con capacidades de batería de hasta 33 000 mAh, por lo que el OnePlus 15 no batirá ningún récord, pero esos teléfonos con baterías tan grandes son demasiado voluminosos y poco prácticos para el uso diario como buques insignia de consumo.

