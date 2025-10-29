Exclusiva: se revelan la fecha de lanzamiento mundial del OnePlus 15, los nuevos colores y las características de la cámara

Es muy probable que el OnePlus 15 sea el último lanzamiento "premium" lanzado en 2025 (al menos para algunos países como Estados Unidos), pero será mejor considerarlo como el primer dispositivo de la larga lista que se espera durante 2026.

Mientras que el OnePlus 13 competía con modelos como el Samsung Galaxy S25 Ultra y el iPhone 16 Pro, el OnePlus 15, equipado con Snapdragon 8 Elite Gen 5, se enfrentará al iPhone 17 Pro y a la próxima línea Samsung Galaxy S26. Pero, ¿cómo piensa OnePlus competir exactamente con los mejores teléfonos del mercado el próximo año?

Para averiguarlo, TechRadar se reunió con Celina Shi, directora de marketing de OnePlus Europa, quien reveló en exclusiva la fecha de lanzamiento mundial del OnePlus 15, las opciones de color y otras características que convierten al buque insignia de OnePlus de este año en una «mejora de dos generaciones» con respecto al OnePlus 13.

TechRadar: En primer lugar, en cuanto al nombre del teléfono, sabemos que las marcas chinas suelen omitir el número «4» porque se considera de mala suerte en la cultura china. ¿Es esta la razón por la que este año se ha pasado del OnePlus 13 al OnePlus 15?

Celina Shi: Es una buena pregunta, pero, de hecho, esa no es la razón. Si se analiza el OnePlus 15 en su conjunto, no se trata solo de otra actualización, sino de una transformación completa, lo que significa que hemos renovado todo el dispositivo, tanto por dentro como por fuera. El OnePlus 15 representa una mejora de dos generaciones en potencia, inteligencia y diseño, lo que aporta el mejor rendimiento de su clase a nuestra filosofía «rápido y fluido».

TR: ¿Qué mejoras específicas justifican esa afirmación de “dos generaciones”?

CS: En cuanto al hardware, el OnePlus 15 es uno de los primeros smartphones del mundo en incorporar el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Durante más de una década, OnePlus y Qualcomm Technologies han avanzado de la mano para redefinir lo que puede ser un teléfono insignia. Combinado con memoria LPDDR5X Ultra+ RAM de 10,667 Mbps en la variante de 16 GB, este dispositivo lleva la experiencia fluida y responsiva —que siempre ha caracterizado a la marca— más lejos que nunca. Con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 en su núcleo, OnePlus retoma sus raíces de rendimiento y mantiene viva esa herencia con el OnePlus 15, ofreciendo la velocidad, inteligencia y eficiencia que nuestra comunidad exige hoy y en el futuro.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En su interior, a principios de este año OnePlus anunció su nueva estrategia de inteligencia artificial (IA), que no solo incorporó nuevas funciones impulsadas por IA en sus smartphones, sino que también evolucionó su icónico “Alert Slider” para convertirlo en la nueva “Plus Key” impulsada por IA.

La Plus Key permite un acceso instantáneo a funciones esenciales como capturas de pantalla, linterna, cámara, grabadora de voz, modo No Molestar, y alternar entre modo timbre, vibración o silencio.

Apoyando esta visión, este mes anunciamos OxygenOS 16, nuestra siguiente evolución en inteligencia móvil consciente, que combina de forma fluida las capacidades avanzadas de IA con la experiencia rápida, fluida y centrada en el usuario que define a OnePlus.

Construido bajo la filosofía “Intelligently Yours” y disponible por primera vez en el OnePlus 15, este sistema permite a los usuarios vivir de forma más eficiente, expresarse con mayor libertad, reducir su carga mental y mantenerse seguros, todo sin sacrificar la fluidez y respuesta por las que OxygenOS es conocido.

Para maximizar el potencial de Mind Space, también nos asociamos con Google para integrar profundamente Mind Space con Google Gemini.

Esta potente integración permite que Gemini acceda a la información guardada en Mind Space y la combine con su modelo de lenguaje avanzado (LLM) y acceso en tiempo real a internet, convirtiéndose así en la primera IA personalizada del sector con tecnología Gemini.

El OnePlus 15 también marca una nueva era en la tecnología de cámaras de la marca, ya que estamos introduciendo nuestro motor de imagen desarrollado internamente: OnePlus DetailMaxEngine.

Esta tecnología utiliza algoritmos avanzados y potentes procesadores para capturar imágenes con una claridad impresionante y un realismo asombroso.

El modo ultra nítido de 26 MP combina datos de múltiples tomas de 12 MP con un solo fotograma de alta resolución de 50 MP, generando una foto final de 26 MP con mayor claridad, especialmente en texturas complejas como pelaje, follaje o tejidos, y con un tamaño de archivo práctico para compartir.

Para capturar sujetos en movimiento rápido, Clear Burst dispara a 10 fps, una mejora notable respecto a los 6 fps del OnePlus 13.

Usa tecnología anti-desenfoque de doble exposición, que captura exposiciones cortas y largas de forma simultánea para congelar el movimiento sin perder detalle, garantizando que los usuarios nunca se pierdan el momento perfecto.

El OnePlus 15 también marca una nueva era en la tecnología de cámaras para OnePlus, ya que presentamos nuestro motor de imagen desarrollado por nosotros mismos. Celina Shi, OnePlus

En entornos con poca luz, Clear Night Engine emplea la tecnología Dual Analog Gain para eliminar las diferencias de sincronización entre exposiciones. El resultado son fotos nocturnas más brillantes, nítidas y naturales, con menos ruido, lo que hace que las escenas callejeras al atardecer y los retratos nocturnos parezcan más brillantes y naturales.

En cuanto al diseño, el OnePlus 15 mantiene el compromiso de la marca con el diseño sofisticado y la innovación en los materiales, donde prima la simplicidad, desaparecen las distracciones y todo resulta intuitivo. El OnePlus 15 estará disponible en tres acabados de color distintivos: Sand Storm, Infinite Black y Ultra Violet.

TR: En cuanto al diseño, el OnePlus 15 luce bastante diferente al OnePlus 13. Han cambiado a una estética más cuadrada, con un módulo de cámara cuadrado en lugar del icónico módulo circular de OnePlus. ¿Por qué estos cambios este año?

CS: Cuando asumimos el compromiso de ofrecer una mejora de dos generaciones, queríamos hacer una declaración contundente. Queríamos que la gente no solo notara que hay mejores especificaciones y una experiencia de producto más avanzada, sino que también el dispositivo en sí es diferente.

Por eso, necesitaba lucir diferente, y hemos renovado por completo el diseño, con una nueva identidad visual (ID revamp) y un módulo de cámara simétrico. El OnePlus 15 continúa el compromiso de la marca con el diseño sofisticado y la innovación en materiales.

Aunque todavía no puedo revelar más detalles sobre algunas de las decisiones de diseño que tomamos, sí puedo ofrecer más contexto sobre los colores, que son un componente muy importante en un smartphone y tienen un gran impacto en la decisión de compra de los consumidores.

Cuando analizamos las paletas de color para nuestros dispositivos, nos basamos tanto en la retroalimentación de nuestra comunidad como en las expectativas de nuestro público objetivo.

Puedo adelantarte que el OnePlus 15 estará disponible en tres acabados de color distintivos:

Infinite Black presenta una parte trasera de vidrio esmerilado premium, que ofrece un acabado mate profundo y sutil que resiste las huellas dactilares sin perder su apariencia elegante. Es nuestro modelo clásico y atemporal, ideal para usuarios que buscan simplicidad y diseño estilizado, perfecto tanto para el trabajo como para el ocio.

Sand Storm combina un panel trasero de compuesto de fibra de vidrio ultraligero con un marco metálico microoxidado (MAO). Este revestimiento de grado cerámico avanzado es 1.3 veces más duro que el marco medio de titanio, ofreciendo mayor durabilidad sin sacrificar estilo. Es nuestro color minimalista y sofisticado, pensado para quienes prefieren una apariencia discreta, con tonos terrosos que transmiten elegancia y sutileza.

Ultra Violet incorpora un revestimiento óptico de doble capa dinámica que reacciona a la luz, mostrando un hipnótico cambio de tono de violeta a zafiro, creando una estética vibrante y moderna. Está dirigido a los creativos con un estilo audaz, que buscan un dispositivo que refleje su personalidad estética. Ultra Violet es atrevido y ha sido diseñado intencionadamente para destacar.

TR: Volviendo a su decisión de utilizar el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, mencionó que el OnePlus 15 marcará un «regreso a las raíces de OnePlus, donde el rendimiento es lo primero». Los modelos insignia de OnePlus casi siempre han utilizado los últimos chips de Qualcomm, así que, ¿qué tiene de especial el rendimiento del OnePlus 15 y el Snapdragon 8 Elite Gen 5?

CS: Desde sus inicios, OnePlus se ha centrado principalmente en ofrecer un rendimiento «rápido y fluido», una parte integral de nuestro ADN, y con el OnePlus 15, nuestro compromiso con el rendimiento es aún más fuerte.

En el corazón del rendimiento del OnePlus 15 se encuentra la plataforma insignia Snapdragon 8 Elite Gen 5, lo que lo convierte en uno de los primeros smartphones del mundo en contar con este procesador de última generación. Junto con la vanguardista memoria RAM LPDDR5X Ultra+ de 10 667 Mbps en la variante de 16 GB, lleva la experiencia fluida y receptiva que define a la marca más lejos que nunca.

El OnePlus 15 necesitaba tener un aspecto diferente, por lo que hemos renovado el diseño con una remodelación de la identidad y un módulo de cámara simétrico. Celina Shi, OnePlus

Esta base de hardware también impulsa OxygenOS 16, que introduce experiencias impulsadas por IA para una interacción más fluida, herramientas de lenguaje inteligentes, una integración más profunda con el asistente personal de IA de Google, Gemini, y una compatibilidad mejorada con imágenes. Con Google Gemini, puedes conectarte con Mind Space para obtener información y actuar sobre la información que has guardado previamente. Además, Plus Mind desbloquea un segundo cerebro personalizado y sensible al contexto.

En general, OnePlus tiene como objetivo ofrecer un alto rendimiento y una experiencia de usuario premium mediante el uso de hardware de alta gama y la optimización del software. Sin duda, esto se ha conseguido con el OnePlus 15 gracias al uso del mejor chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 de su clase, junto con nuestro recién lanzado OxygenOS 16. Pronto compartiremos más detalles [sobre el rendimiento].

TR: Hemos visto que la versión china del OnePlus 15 viene con una pantalla de 165 Hz. ¿Esta misma pantalla vendrá en la versión global del teléfono? Y, si es así, ¿está OnePlus trabajando con desarrolladores de juegos móviles para producir títulos que puedan aprovechar esa mayor frecuencia de actualización?

CS: Tendrás que esperar hasta nuestro lanzamiento para conocer los detalles sobre las especificaciones de nuestra pantalla, pero puedo decir que las frecuencias de actualización y la calidad de la pantalla son un componente fundamental de nuestra filosofía «rápida y fluida».

Es cierto que colaboramos con desarrolladores de juegos para móviles, ya que la cocreación permite ofrecer la mejor experiencia con el dispositivo. Eso es todo lo que puedo decir por ahora. ¡Estate atento al lanzamiento para obtener más información!

TR: Y, por último, ¿puedes compartir algún detalle sobre la fecha de lanzamiento mundial del OnePlus 15?

CS: ¡Puedo revelarte en exclusiva que el OnePlus 15 se lanzará el 13 de noviembre!

Así que ahí lo tienen, amigos: el OnePlus 15 saldrá a la venta en Estados Unidos, Reino Unido y Europa el 13 de noviembre, en tres colores diferentes: Sand Storm, Infinite Black y Ultra Violet. Vendrá equipado con el chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, así como con el primer «motor de imagen desarrollado por la propia empresa» de OnePlus, el OnePlus DetailMaxEngine.

La próxima semana cubriremos el lanzamiento mundial del OnePlus 15, así que permanezcan atentos a TechRadar para conocer las últimas novedades a medida que se produzcan, así como nuestra reseña completa del dispositivo.

¿Cuál de estas nuevas mejoras del OnePlus 15 les entusiasma más? Cuéntenoslo en los comentarios a continuación.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.