El próximo teléfono OnePlus podría tener la batería más grande que la empresa haya incorporado jamás en un dispositivo móvil

El OnePlus 15R tendrá una enorme batería de 8300 mAh.

Se espera una versión más económica y reducida del OnePlus 15.

El teléfono se lanzará al mercado el 17 de diciembre.

¿Ya leíste nuestra reseña del nuevo OnePlus 15, al que le dimos una calificación perfecta de 5 estrellas? Si tu respuesta fue negativa, tal vez es hora de hacerlo, pues todo indica que el próximo teléfono de la marca subirá el listón en cuanto a la capacidad de la batería.

Según el ejecutivo de OnePlus Li Jie Louis en Weibo (a través de Android Authority), el OnePlus 15R (conocido como OnePlus Ace 6T en China) vendrá con una enorme batería de 8300 mAh de capacidad, lo que debería garantizar un tiempo de uso prolongado entre cargas.

Eso es incluso más que la capacidad de la batería de 7300 mAh del OnePlus 15, y también supera a la mayoría de los demás smartphones del mercado. Los teléfonos que superan esta cifra suelen ser dispositivos ultra gruesos y resistentes, pensados para su uso en exteriores y en lugares remotos.

Y no solo eso, sino que el OnePlus 15R vendrá con una carga de 100 W, según OnePlus. No es tan alta como los 120 W que ofrece el OnePlus 15, pero aún así debería significar que el teléfono se puede cargar muy rápidamente.

Variantes anteriores de OnePlus

OnePlus 13R (Image credit: Future)

OnePlus no siempre ha sido coherente en sus variantes de teléfonos, pero la última vez tuvimos tanto el OnePlus 13R como el OnePlus 13T como compañeros más asequibles del OnePlus 13 para aquellos que querían gastar un poco menos.

Tanto la opción R como la T suelen reducir algunas características para alcanzar ese precio más barato, mientras que la versión T tiende a ser también más pequeña. La disponibilidad internacional de estos teléfonos ha sido históricamente limitada, aunque el OnePlus 13R se lanzó a nivel mundial.

Parece que el OnePlus 15R también se venderá fuera de China, aunque todavía estamos esperando los detalles. Lo que sí sabemos es que se lanzará el miércoles 17 de diciembre y que contará con un alto nivel de resistencia al agua y al polvo.

OnePlus comenzó a dar pistas sobre el teléfono a principios de este mes, y debería tener un precio similar al del OnePlus 13R: 599 dólares/679 libras esterlinas (estos teléfonos no se pueden adquirir en Australia). Por supuesto, te informaremos tan pronto como tengamos todos los detalles.

