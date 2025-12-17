El OnePlus 15R ha llegado con una batería aún más grande que la del OnePlus 15

OnePlus ha anunciado el OnePlus 15R, un teléfono con una batería de 7400 mAh, una pantalla de 165 Hz y un chipset Snapdragon 8 Gen 5.

Su precio inicial es de 699,99 dólares/649 libras esterlinas y ya se puede reservar.

La empresa también ha lanzado el OnePlus Pad Go 2 y el OnePlus Watch Lite.

Si bien el OnePlus 15 se lanzó en octubre, la compañía aún tenía una sorpresa para este año, un dispositivo que, en algunos aspectos, es incluso mejor que el buque insignia, hablamos del OnePlus 15R.

Quizás lo más destacado sea su batería de 7400 mAh, ligeramente más grande que la de 7300 mAh del OnePlus 15. Esta batería también tiene una carga de 80 W y está diseñada para mantener al menos el 80 % de su capacidad original después de cuatro años de uso.

Otras características destacadas del OnePlus 15R son su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, que tiene una frecuencia de actualización de 165 Hz. Eso iguala al OnePlus 15 y es una frecuencia más alta que la que ofrecen la mayoría de los teléfonos. La pantalla tiene 450 píxeles por pulgada, hasta 1800 nits de brillo y puede bajar a 1 nit cuando no se necesita mucho brillo.

Este teléfono también tiene la misma cámara principal de 50 MP que el OnePlus 15, junto con una cámara ultra gran angular de 8 MP, una cámara frontal de 32 MP y la capacidad de grabar video 4K a hasta 120 fps.

En cuanto a las diferencias con respecto a su hermano, el OnePlus 15R cuenta con un chipset Snapdragon 8 Gen 5, que es ligeramente inferior al de la versión Elite utilizada por el OnePlus 15, pero que aún así debería ser muy potente. El teléfono también viene equipado con 12 GB de RAM.

El 15R también tiene una gran resistencia al agua, con clasificaciones IP66, IP68, IP69 e IP69K, mientras que la mayoría de los teléfonos de gama alta se limitan a IP68.

En definitiva, el nuevo teléfono de OnePlus no parece estar a la altura del OnePlus 15, pero tampoco es necesario, ya que también cuesta menos. El OnePlus 15R tiene un precio inicial de 699,99 dólares/649 libras, por lo que obtendrás un modelo con 256 GB de almacenamiento. También hay una versión con 512 GB de almacenamiento por 799,99 dólares/729 libras. A modo de comparación, el OnePlus 15 tiene un precio inicial de 899,99 dólares/899 libras. Estamos a la espera de la confirmación del precio y la disponibilidad del teléfono en Australia.

Si te gusta el OnePlus 15R, puedes reservarlo a partir de hoy, ya que las ventas abiertas comienzan el 15 de enero, y está disponible en los colores Charcoal Black o Mint Breeze. Si lo reservas directamente en OnePlus, también podrás conseguir regalos hasta agotar existencias, como un par de OnePlus Buds 4 gratis, así como un descuento de 100 £ en el modelo de 512 GB.

Una tablet y un reloj también

Así que este teléfono es una ganga, y no ha llegado solo, ya que OnePlus también ha lanzado el OnePlus Watch Lite y el OnePlus Pad Go 2, este último es una tableta con una pantalla de 12,1 pulgadas con 284 píxeles por pulgada, un chipset MediaTek Dimensity 7300-Ultra, 8 GB de RAM, una batería de 10 050 mAh con carga de 33 W y compatibilidad con un lápiz óptico que se vende por separado.

Disponible en los colores Lavender Drift y Shadow Black, el OnePlus Pad Go 2 ya se puede reservar, con precios que van desde los 399,99 dólares/319 libras esterlinas para el modelo de 128 GB solo con Wi-Fi, hasta las 399 libras esterlinas para la versión 5G de 256 GB (aún no se sabe si este modelo estará disponible en Estados Unidos).

Al igual que con el OnePlus 15R, si reservas el Pad Go 2 ahora, puedes obtener un descuento instantáneo (en este caso, 50 £) y un regalo gratuito. Aunque no se han revelado las opciones, el valor del regalo puede alcanzar aparentemente las 249 £. Si también te apetece adquirir el lápiz óptico, cuesta 79 £.

