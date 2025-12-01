El OnePlus 15R contará con el chipset Snapdragon 8 Gen 5, pantalla de 165 Hz y más

OnePlus ha revelado varias especificaciones del OnePlus 15R

Estos incluyen una pantalla AMOLED de 165 Hz, un chipset Snapdragon 8 Gen 5 y algunos detalles de la cámara.

También aprendimos sobre la pantalla del OnePlus Pad Go 2

OnePlus no presentará completamente el OnePlus 15R hasta el 17 de diciembre, pero antes de ese lanzamiento, la compañía reveló muchas de las especificaciones más importantes del teléfono, incluido su chipset, pantalla y motor de cámara.

En primer lugar, ahora sabemos que el OnePlus 15R tiene una pantalla de 165 Hz, similar a la del OnePlus 15, pero con una frecuencia de actualización superior a los 120 Hz que ofrecen la mayoría de los teléfonos de gama alta, como el Samsung Galaxy S25 Ultra y el iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, esta diferencia solo se nota en ciertos juegos.

Ahora también sabemos que el OnePlus 15R cuenta con una pantalla AMOLED de 1.5K con 450 píxeles por pulgada y un brillo máximo de 1800 nits. Esta densidad de píxeles y brillo son los mismos que los del OnePlus 15, así que, aunque no se ha confirmado el tamaño de la pantalla, es probable que sea igual al del OnePlus 15, con 6,78 pulgadas.

Potente, pero no es rival para el OnePlus 15

Otros detalles recientemente anunciados incluyen el chipset Snapdragon 8 Gen 5 del OnePlus 15R, que es un poco más bajo que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 utilizado por el OnePlus 15, pero aún debería ofrecer mucha potencia.

Esto se combina con un chip Wi-Fi G2, que según OnePlus permitirá una fuerte conectividad Wi-Fi dondequiera que esté, y un chip de respuesta táctil, que ayuda al OnePlus 15R a detectar las entradas táctiles más rápido que los dispositivos rivales.

Finalmente, están las cámaras, y no se ha revelado mucho sobre ellas, pero OnePlus ha dicho que el OnePlus 15R usa el motor Detailmax para ofrecer la misma fotografía computacional avanzada y los mismos algoritmos que obtendrás con el OnePlus 15. Al igual que ese teléfono, el OnePlus 15R también tiene el modo Ultra Clear, Clear Burst y el motor Clear Night.

Entonces, parece que, en lo que respecta al software, sus cámaras podrían ser similares, pero aún queda por ver cómo se comparará el hardware de la cámara.

Lo sabremos el 17 de diciembre, cuando se presente el OnePlus 15R junto con el OnePlus Watch Lite y el OnePlus Pad Go 2, este último de los cuales ahora también sabemos que tiene una pantalla 8K de 12,1 pulgadas con 284 píxeles por pulgada y un brillo máximo de 900 nits.