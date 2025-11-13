El OnePlus 15 se ha lanzado a nivel mundial con una batería de 7300 mAh y una pantalla de 165 Hz

El OnePlus 15 ya se ha lanzado a nivel mundial.

Tiene las mismas especificaciones que la versión china, incluida una batería de 7300 mAh.

Está disponible en configuraciones de 12 GB/256 GB y 16 GB/512 GB.

Después de su lanzamiento en China el mes pasado, el OnePlus 15 llegó oficialmente a nivel mundial, esto significa que está disponible para su venta en diferentes países incluyendo Estados Unidos y Reino Unido.

No hay mucho que comentar al respecto, ya que las especificaciones del teléfono son exactamente las mismas que las de la versión china, por lo que si seguiste ese lanzamiento, ya sabes lo que puedes esperar. Pero vale la pena señalar que esto significa que obtienes una enorme batería de 7300 mAh, con carga por cable de 120 W y carga inalámbrica de 50 W, independientemente del lugar donde compres el teléfono.

Había cierta preocupación por la posibilidad de que algunas regiones recibieran una batería de menor capacidad, ya que 7300 mAh es una cifra casi inaudita en los teléfonos de Estados Unidos y Reino Unido y, en ocasiones, los teléfonos chinos tienen baterías de menor capacidad en sus versiones globales que en China. Sin embargo, este no es el caso del OnePlus 15.

OnePlus 15 hands-on: a MEGA battery and 120W charging! - YouTube Watch On

Potencia máxima y gran resistencia al agua

Así que eso es una buena noticia. En cuanto al resto de especificaciones, el OnePlus 15 cuenta con un potentísimo chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una resolución de 1272 x 2772 píxeles y una frecuencia de actualización de 165 Hz (que alcanza un máximo de 120 Hz fuera de los juegos), y se puede adquirir con 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM o con 512 GB de almacenamiento y 16 GB de RAM.

Las cámaras incluyen un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP (que ofrece un zoom óptico de 3,5x y un zoom de «calidad óptica» de 7x), y también hay una cámara de 32 MP en la parte delantera.

El OnePlus 15 en Sand Storm, Infinite Black y Ultra Violet. (Image credit: OnePlus / Future)

El OnePlus 15 también cuenta con una gran cámara de vapor, clasificaciones IP68 e IP69K (lo que le confiere una mayor resistencia al agua que la mayoría de los teléfonos) y un diseño diferente al de su predecesor, especialmente en lo que respecta al bloque de la cámara.

No hay carga magnética que destacar, aunque OnePlus confirmó a TechRadar que decidió prescindir de los imanes integrados para dar prioridad a una mayor duración de la batería, lo que parece una decisión sensata.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Si te gusta el OnePlus 15, puedes adquirir el modelo de 12 GB con 256 GB de almacenamiento por 899,99 dólares/849 libras (aunque esta variante solo está disponible en Infinite Black), o el modelo de 16 GB con 512 GB de almacenamiento, en Infinite Black, Sand Storm o Ultra Violet, por 999,99 dólares/ 979 £. Todavía estamos esperando a que OnePlus confirme los precios para Australia.

Sin embargo, ten en cuenta que, si te encuentras en EE. UU., tendrás que esperar un poco más antes de poder adquirir un OnePlus 15. La marca ha declarado: «Al igual que ocurre con todos los fabricantes de teléfonos inteligentes, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos certifica los dispositivos OnePlus antes de que se vendan en el país. Dado el actual cierre del Gobierno, las ventas del OnePlus 15 en Estados Unidos se pospondrán hasta que se obtengan las certificaciones correspondientes.

El OnePlus 15 ya ha superado todas las pruebas requeridas por los laboratorios reconocidos por la FCC y se ha presentado formalmente la solicitud de certificación. Las personas interesadas en adquirir el OnePlus 15 en EE. UU. deben visitar OnePlus.com/us, introducir su información de contacto y se les notificará cuando el dispositivo esté a la venta.

Actualmente estamos probando el dispositivo a fondo y publicaremos nuestra reseña completa en breve. ¿Te gusta el aspecto del OnePlus 13? Cuéntanoslo en los comentarios.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.