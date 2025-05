Un teaser oficial de Nothing Phone 3 acaba de llegar, aunque podría estar dejando caer una característica de la firma

Nada se ha burlado de su buque insignia Phone 3

Parece que los glyphs tradicionales van a desaparecer

Se espera un lanzamiento en julio

Como te compartimos anteriormente, se dice que el Nothing Phone 3 llegará en julio, sin embargo, la información alrededor de él no es mucha. Aunque un par de nuevos e intrigantes avances se publicaron en la cuenta oficial de Nothing en X.

En primer lugar, tenemos la declaración de que «todo está en los detalles», acompañada de un primer plano de lo que parece ser un detalle en la parte trasera del teléfono. No revela mucho, pero encaja con el peculiar enfoque de Nothing de la estética de los smartphones.

Hablando de estética, el segundo teaser dice que el Nothing Phone 3 va a prescindir de los glifos luminosos que tradicionalmente han estado en la parte trasera de los teléfonos Nothing. Si no sabes de qué estamos hablando, echa un vistazo a nuestro análisis del Nothing Phone 2.

Esos glifos han sido una parte característica de los teléfonos Nothing desde el principio, hasta el Nothing Phone 3a y el Nothing Phone 3a Pro de este año, pero parece que Nothing va a optar por un aspecto más tenue y minimalista con su próximo teléfono insignia.

Lo siguiente en la línea

We killed the Glyph Interface. pic.twitter.com/wlLHNzzc72May 29, 2025

The Nothing Phone 2 launched all the way back in 2023, and Carl Pei, CEO de Nothing, nos dijo que el Nothing Phone 3 no se lanzaría en 2024 porque la compañía quería tener el software integrado y las integraciones de IA a punto.

Suponemos que eso ya se ha conseguido, porque la propia Nothing ha dicho que el teléfono se lanzará en julio. Sin duda, de aquí a entonces habrá más rumores oficiales y extraoficiales sobre el teléfono.

A principios de año, se filtró una nota en la que se sugería que el Nothing Phone 3 apostaría por la inteligencia artificial -al igual que todos los demás teléfonos de este año, según parece- y parece que va a ser un teléfono insignia bien equipado, listo para reclamar un puesto en nuestra lista de mejores teléfonos.

Quedamos muy impresionados con los teléfonos de gama media Nothing Phone 3a y Nothing Phone 3a Pro que se lanzaron en marzo, pero hace tiempo que no tenemos un buque insignia de Nothing en toda regla, así que las expectativas son altas.