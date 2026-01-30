¿Se ha acabado la era de los modelos insignia? El director ejecutivo de Nothing confirma que este año no habrá Phone 4, ya que "queremos que cada actualización sea significativa"

El director ejecutivo de Nothing ha dicho que este año no habrá un Phone 4.

Al parecer, esto es para garantizar que el próximo modelo insignia se perciba como una mejora significativa.

Sin embargo, sí habrá un Nothing Phone 4a.

Tras su refrescante y sincera afirmación de que los teléfonos, incluidos los propios dispositivos de Nothing, se encarecerán este año, el director ejecutivo de la empresa vuelve con más noticias potencialmente malas.

En un video publicado en el canal de YouTube de la empresa, el director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, ha declarado que la empresa no lanzará el Nothing Phone 4 este año, lo que significa que no habrá un nuevo modelo insignia en 2026.

Pei explicó que «no vamos a sacar un teléfono insignia cada año solo por sacarlo», y añadió que «queremos que cada actualización sea significativa».

Es una postura refrescante, aunque algunos fans de Nothing puedan sentirse decepcionados. Pero el ciclo de actualización anual que vemos en la mayor parte de la industria de los teléfonos inteligentes no siempre da lugar a nuevos dispositivos interesantes cada año; a menudo, las actualizaciones son poco más que una mejora marginal de las especificaciones.

Así que, al realizar actualizaciones menos frecuentes y con un calendario menos predecible, Nothing podría hacer que los modelos insignia que lanza sean más emocionantes.

Por supuesto, si quisieras ser cínico, podrías sugerir que tal vez la empresa se ha quedado sin ideas, lo que podría ser un problema, sobre todo cuando su objetivo es que sus productos destaquen. Y tal vez el aumento de los precios de la memoria RAM también sea un factor, ya que podría hacer que el Phone 4 resultara prohibitivamente caro.

Un enfoque diferente

Pero eso es solo una especulación, y es creíble que la explicación de Pei sea la razón principal por la que este año no habrá ningún modelo insignia. Después de todo, como señaló Pei, «el hecho de que el resto de la industria haga las cosas de una determinada manera no significa que nosotros vayamos a hacerlas igual. Si fuera así, ¿por qué habríamos creado esta empresa?».

Y hay algunos productos nuevos que saldrán este año, incluida la serie Nothing Phone 4a, que según Pei será una «evolución completa» de la serie Nothing Phone 3a, con mejoras en las cámaras, la pantalla, los materiales, el diseño y el rendimiento, lo que acercará estos teléfonos más que nunca a los modelos insignia.

Dicho esto, estos teléfonos seguirán sin igualar al Nothing Phone 3, que seguirá siendo el modelo insignia de la empresa al menos hasta el año que viene.

