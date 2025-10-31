Los anuncios en pantallas de bloqueo llegan a los smartphones, y los de Nothing son los más extraños hasta ahora
Una cosa bastante extraña
- Nothing implementó una función de "Vista previa de bloqueo" en algunos de sus teléfonos
- Esto muestra una selección de fondos de pantalla rotativos en la pantalla de bloqueo, junto con un enlace a un artículo relacionado con anuncios
- Es probable que más empresas comiencen a hacer este tipo de cosas pronto.
Cuando pagas por un producto, especialmente uno tan caro como un smartphone, probablemente no quieras ni esperes ver anuncios en él, pero es algo que estamos empezando a ver en algunos teléfonos. Es más, podría ser solo cuestión de tiempo antes de que más marcas comiencen a incluirlos.
Ya hemos visto teléfonos Motorola que se envían con una pantalla de bloqueo 'Glance', que te mostrará cosas como noticias y el clima local junto con anuncios, y ahora Nothing también ha comenzado a incluir anuncios en la pantalla de bloqueo de sus teléfonos con lo que llama 'Lock Glimpse', un sistema mucho más extraño.
En realidad es menos intrusivo que Glance, ya que la función muestra fondos de pantalla rotativos en tu pantalla de bloqueo, sin anuncios reales ni otro contenido incluido. Lo que sí tienen es un enlace a algún contenido relacionado con el fondo de pantalla.
Si abres este enlace, se te mostrará el artículo en una página que incluye anuncios, y los artículos en sí son, según 9to5Google , en su mayoría "recetas, proyectos de bricolaje aleatorios o información aleatoria sin ninguna fuente".
Por lo tanto, no son muy útiles, y 9to5Google especula que son generados por IA y "existen únicamente para hacer que la gente pierda el tiempo y vea anuncios".
Nothing no ha hecho comentarios significativos sobre estos artículos, diciendo en una publicación de la comunidad que Lock Glimpse "mostrará actualizaciones oportunas y contenido útil, diseñado para mejorar tu experiencia, no para distraerte". Lo que suena como lo opuesto a lo que realmente está haciendo.
La buena noticia es que Lock Glimpse no llegará tan pronto a los dispositivos de gama alta de la compañía, ya que actualmente está limitado a la serie Nothing Phone 3a. También puedes optar por desactivarlo y, con la excepción del Nothing Phone 3a Lite, está desactivado de forma predeterminada.
La nueva normalidad
Aun así, es difícil imaginar que esta sea una función que mucha gente quiera, y es extraño que Nothing no haya adaptado la experiencia para al menos ofrecer contenido más significativo. Nos hemos puesto en contacto con Nothing para saber por qué se ofrece este contenido en particular y actualizaremos este artículo si recibimos respuesta.
Pero con Nothing y Motorola mostrando ahora algún tipo de anuncios en la pantalla de bloqueo, y también viendo anuncios que se infiltran en otros productos tecnológicos, incluso en refrigeradores inteligentes como los de Samsung, parece que podría ser solo cuestión de tiempo antes de que esto se vuelva más común, o incluso la opción predeterminada.
Así que esperemos que las respuestas a estos recientes intentos publicitarios sean lo suficientemente negativas como para que las empresas lo piensen dos veces.
Apasionado del mundo de los videojuegos. El survival horror mi género favorito y de Resident Evil. Dedicado también a probar, conocer y reseñar todo tipo de gadgets y del mundo tech.