Este CMF Phone 2 Pro modificado quiere salvar a tu hijo del doomscrolling y la adicción a TikTok. A continuación te explicamos cómo

¡De la unión nace la fuerza! Por ello, Nothing anunció su asociación con Mumsnet, la mayor comunidad en línea de padres de Reino Unido, ¿la razón? Crear un teléfono inteligente centrado en la seguridad para adolescentes denominado "Other Phone".

Descrito como «el teléfono más seguro para niños del mercado», el Other Phone es esencialmente un Nothing CMF Phone 2 Pro con SafetyMode Plus preinstalado, un paquete de software que bloquea el contenido inapropiado en la pantalla en tiempo real y permite a los padres controlar el acceso a las aplicaciones de forma remota.

Sobre el papel, el dispositivo parece similar al HMD Fuse, que utiliza la IA HarmBlock+ de SafeToNet para detectar y bloquear contenidos nocivos. Sin embargo, el Other Phone cuesta menos de la mitad que el teléfono para niños de HMD y, al ser una versión modificada del mejor teléfono barato del mercado, puede que resulte más atractivo para los adolescentes preocupados por la moda.

En el Reino Unido, el Other Phone cuesta 279 libras esterlinas por adelantado y luego 5,99 libras esterlinas al mes por SafetyMode Plus. A modo de referencia, el CMF Phone 2 Pro estándar cuesta 279 dólares/249 libras esterlinas/509 dólares australianos, lo que describimos en nuestra reseña del CMF Phone 2 Pro como «un precio increíblemente bajo para un teléfono tan bueno».

No parece probable que esté disponible de inmediato en otras regiones como Estados Unidos, ya que el Other Phone se encuentra en fase piloto en el momento de escribir este artículo.

Other Phone en naranja (Image credit: Mumsnet)

Las especificaciones actualmente disponibles públicamente para el Other Phone incluyen una batería de 5000 mAh, 8 GB de RAM y un "sistema de cuatro cámaras". Dado que el dispositivo se describe como un CMF Phone 2 Pro en su sitio web oficial, es probable que cuente con el mismo chipset MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G y la misma pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas que el teléfono económico de Nothing (aunque hemos solicitado una aclaración sobre si el Other Phone es realmente idéntico al CMF Phone 2 Pro).

Como se ha mencionado, sabemos que, por defecto, el Other Phone funciona con SafetyMode Plus en lugar del software Nothing OS de Nothing, y el primero está diseñado para imitar el enfoque minimalista (léase: que previene la adicción) de un teléfono básico.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, también cabe señalar que SafetyMode, que supuestamente utiliza IA para identificar y bloquear contenidos nocivos como el lenguaje soez y la desnudez, puede desactivarse en cualquier momento desde la cuenta de los padres, lo que convierte al Otro Teléfono en un dispositivo con Nothing OS («es un teléfono que puede crecer con tu hijo», señala Mumsnet).

Las mismas advertencias se aplican al control de aplicaciones mencionado anteriormente, que permite a los padres establecer horarios y límites de tiempo para aplicaciones específicas, limitar su acceso a Internet o bloquearlo por completo. Este control también se puede eliminar por completo cuando sea el momento adecuado.

(Image credit: Mumsnet)

En otras palabras, el Other Phone es un CMF Phone 2 Pro con una capa protectora extraíble en la parte superior, lo que (¡se podría pensar!) lo convierte en una propuesta más atractiva para los adolescentes que un teléfono cuyas barreras de protección son fijas.

Y no nos equivoquemos: tanto los padres como los adolescentes de hoy en día son conscientes de los peligros del uso excesivo de los teléfonos inteligentes. Una investigación realizada por HMD a principios de este año reveló que, de los 12 000 adolescentes encuestados, más de la mitad dijeron que les preocupaba ser adictos a su teléfono, y el 52 % dijo que un desconocido se había acercado a ellos en línea. El 53 % dijo que había visto algo que desearía no haber visto, que para la mayoría de los encuestados era contenido sexual o violento, y el 56 % dijo que había visto casos de acoso.

Por su parte, Mumsnet descubrió que, de los 510 padres encuestados, el 77 % afirmaba que mantener a sus hijos seguros en Internet les parecía una tarea imposible. Al igual que el HMD Fuse, el Other Phone llega con el objetivo de reducir esas sombrías cifras, pero conseguir que los niños dejen de usar los mejores iPhones y los mejores teléfonos Samsung es más fácil de decir que de hacer.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.