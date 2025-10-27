El Nothing Phone 3a Lite llegará oficialmente esta semana y esto es lo que puedes esperar

El Nothing Phone 3a Lite llegará el 29 de octubre

Parece que será una versión más económica del Nothing Phone 3a

Este será el primer teléfono 'Lite' que Nothing ha lanzado

Parece que Nothing no ha terminado con el lanzamiento de sus teléfonos inteligentes para 2025: el teléfono más reciente que hemos visto del fabricante de dispositivos es el Nothing Phone 3 que se lanzó en julio, y ahora el Nothing Phone 3a Lite está programado para llegar el miércoles 29 de octubre.

Nothing anunció el lanzamiento del teléfono en redes sociales, y hay un breve adelanto de la parte trasera. Parece que tendremos una luz de notificación en la carcasa trasera, siguiendo los pasos de las luces de glifo que hemos visto en teléfonos Nothing anteriores.

A juzgar por el nombre, podemos esperar una versión más asequible y menos potente del Nothing Phone 3a, que se lanzó junto con el Nothing Phone 3a Pro en marzo. Ambos teléfonos incorporan el procesador Snapdragon 7s de 3.ª generación de gama media.

En realidad, esta es la primera vez que Nothing presenta un teléfono con la marca Lite, aunque, por supuesto, también es responsable de los teléfonos más económicos de la marca CMF, incluido el CMF Phone 2 Pro que se presentó en abril, que podría ser tuyo por $5,299 pesos con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

¿Qué tan Lite será?

Phone (3a) Lite. 29.10. 13.00 GMT.Light up the everyday. pic.twitter.com/VVNclQ6mElOctober 27, 2025

El Nothing Phone 3a Lite se filtró a principios de este mes , mencionando 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, aunque no se especificó ningún procesador. Esto suena bastante bien para un teléfono que probablemente tenga un precio inferior al de $7,799 pesos del Nothing Phone 3a.

El Nothing Phone 3a es quizás la mejor fuente de pistas sobre el próximo Nothing Phone 3a Lite. El teléfono actual cuenta con una cámara trasera de triple lente de 50 MP + 50 MP + 8 MP, con zoom óptico 2x, y una cámara frontal para selfies de 32 MP.

Es posible que veamos una configuración de cámara ligeramente inferior en el Nothing Phone 3a Lite, y potencialmente también una degradación de la pantalla: el Nothing Phone 3a tiene una pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas, 1080 x 2392 píxeles con una frecuencia de actualización máxima de 120 Hz.

Todo se revelará en un par de días, y llevará el número de teléfonos Nothing lanzados este año a cuatro: el anuncio completo se hará en unos días.