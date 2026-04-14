No puedo creer que el Trump Mobile T1 se haya vuelto aún más feo, y ahora tienes más razones para no comprarlo

¿Alguien se acuerda del "Jesus Phone"? Así es como llamábamos al iPhone antes (y un poco después) de su lanzamiento. Era así de especial, así de importante. Piensa en el teléfono Trump Mobile T1 como la antítesis de eso. Es un modelo insignia que se prometió pero que nunca se entregó durante casi un año y que ahora se ha transformado en una abominación de teléfono Android 15 con incrustaciones de oro.

Ah, y todavía no lo puedes conseguir.

Aunque lleva el metal precioso falso favorito del líder estadounidense, este no es un «teléfono del presidente Donald Trump». Te lo ofrece la familia de Trump como parte de un esfuerzo más amplio para convencerte de que te unas a la red Trump Mobile. Un operador móvil virtual (OMV) incipiente donde también puedes comprar teléfonos «Samsung S24» y «Apple iPhone 15» antiguos y reacondicionados.

El artículo continúa a continuación.

No hay nada especial en la red, a menos que consideres especial la marca (20 GB de datos de alta velocidad por 47,45 dólares al mes), pero se supone que el teléfono Trump T1 es algo importante. En primer lugar, iba a ser «Made in America». Tacha eso. Trump Mobile se dio cuenta rápidamente de que era prácticamente imposible fabricar un teléfono inteligente —desde el silicio y los componentes hasta el cristal Gorilla y la carcasa— en EE. UU. Alguien del entorno de Trump debería haberle preguntado a Tim Cook, quien podría haberles dado una idea de la realidad.

En poco tiempo, el sitio web pasó de «Made in» a algo así como "America Proud Design".

Sin embargo, ese cambio no ha ayudado a Trump Mobile a entregar el teléfono, que los clientes comenzaron a reservar el año pasado. Ha habido numerosos retrasos y, aunque un representante de la empresa me dijo en enero que el teléfono saldría en marzo, esa fecha ya ha pasado.

Nuevo aspecto, el mismo retraso

(Image credit: Trump Mobile)

Ahora, sin embargo, tenemos un teléfono Trump Mobile T1 diferente. Así es, la empresa rediseñó discretamente su sitio web y realizó un cambio sigiloso en el teléfono. Ha pasado de ser un teléfono de color dorado cepillado con bordes planos y un conjunto de tres cámaras que se asemejaba a la configuración del iPhone 16, a, bueno, algo diferente.

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El nuevo T1 parece haber sido sumergido en oro con tonos cobrizos. Cuenta con laterales curvados de estilo retro, y en la parte trasera hay un feo conjunto de cámaras verticales en forma de cápsula, en negro y dorado. El gigantesco «T1» ha desaparecido, y la bandera estadounidense, que antes estaba ligeramente grabada, ahora es un emblema profundamente en relieve. Justo debajo de eso está «Trump Mobile».

Desde el punto de vista de las especificaciones, este podría ser un mejor teléfono. Tiene una pantalla ligeramente más grande (6,78 pulgadas frente a 6,7 pulgadas) que se actualiza a hasta 120 Hz. Y en lugar de una cámara de 50 MP y una macro de 2 MP, ahora hay tres lentes de 50 MP (incluido un teleobjetivo 2X). También cuenta con una CPU Qualcomm Snapdragon, aunque el sitio no especifica cuál.

Aun así, el teléfono sigue funcionando inexplicablemente con Android 15, a pesar de que ya estamos bien entrados en el ciclo de producto de Android 16 y tan cerca de conocer Android 17.

Pero si doy un paso atrás y echo un vistazo a este teléfono, puedo decir honestamente: "puaj".

La fealdad está en los ojos de quien mira

Mira, el diseño y la estética son cuestiones personales. Tu Corvette es mi Edsel. Tu traje de Armani es mi disfraz de payaso de McDonald’s. Como se suele decir, sobre gustos no hay nada escrito. Pero eso es precisamente lo que le falta a este teléfono: el gusto y la clase que tanto ansía.

Por supuesto, a la gente le encantan los teléfonos en oro rosa, pero un teléfono dorado como este (aunque tenga un tono un poco cobrizo) resulta chillón. Lo peor es que el teléfono Trump T1 carece de modernidad. Parece un smartphone que ha viajado en el tiempo desde 2011 directamente a este sitio web de Trump Mobile.

Por supuesto, hay otra oportunidad para reservar el teléfono. Pagas 100 dólares, que Trump Mobile promete descontar del costo del teléfono T1 cuando lo recibas. Deja de reírte, lo sé. Solo puedo imaginar cómo se sienten ahora mismo los que hicieron la primera ronda de pre-pedidos.

De alguna manera, Trump Mobile se las ha arreglado para no entregar nunca el smartphone prometido mientras lo rediseñaba por completo, y luego actúa como si no hubiera nada que ver aquí excepto más genialidad. Lo mínimo que podrían haber hecho es llamarlo teléfono Trump Mobile T2. Ningún consumidor es tan crédulo, ¿verdad?

Por cierto, el teléfono sigue costando 499 dólares. Es un precio aceptable para un ídolo dorado de smartphone que nunca se confundirá con un dispositivo digno de una deidad, un profeta o simplemente del estadounidense promedio.

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