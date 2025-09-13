Las pruebas de rendimiento filtradas muestran que el iPhone 17 Pro es el teléfono más rápido del mercado, y ni siquiera se le acercan los demás

El chip A19 Pro de Apple es increíblemente rápido, según sugieren las pruebas de rendimiento filtradas

Los resultados muestran que supera a los procesadores de escritorio en las pruebas de un solo núcleo

Sin embargo, los chips para PC ganan ventaja en las pruebas de rendimiento multinúcleo

¿Quieres un smartphone poderoso? De ser así, deberías voltear a ver el nuevo iPhone 17 Pro.

Los chips del iPhone de Apple ya son, sin lugar a dudas, los más rápidos del mercado, pero su rendimiento ha mejorado tanto que incluso están empezando a competir con los respetables chips de los ordenadores de escritorio, y parece que el A19 Pro del último iPhone 17 Pro continúa esa tendencia.

Según ha descubierto el filtrador Jukanlosreve en X, un chip que se afirma que es el A19 Pro ha obtenido recientemente una puntuación de 3895 en Geekbench 6 en el test de un solo núcleo, junto con una puntuación de 9746 en el test de varios núcleos. Aunque no podemos verificar de forma independiente esa puntuación, ya que los iPhone que incorporan el iPhone 17 Pro no saldrán al mercado hasta el 19 de septiembre, parece un resultado increíblemente impresionante si es exacto.

Esto se debe a que supera al chip Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, su rival, en un considerable 36 %, y ofrece un aumento del 11 % con respecto a la referencia de un solo núcleo alcanzada por su predecesor, el A18 Pro (el chip que se encontraba en la serie iPhone 16 Pro).

Esto significa que, si buscas el smartphone más rápido que el dinero puede comprar, un dispositivo de Apple equipado con el A19 Pro es la mejor opción. El iPhone 17 Pro, el iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air vienen con este chip (aunque la versión del iPhone Air tiene un núcleo gráfico menos que sus dispositivos hermanos).

A la vanguardia

(Image credit: Apple)

Lo que llama aún más la atención es que la puntuación de un solo núcleo del A19 Pro está a la altura de chips de clase de escritorio como el AMD Ryzen 9 9950X, el Intel Core i9-14900KS y el propio M4 de Apple, como señala Tom's Hardware. Esto da credibilidad a la afirmación de Apple de que el A19 Pro ofrece «niveles de computación propios del MacBook Pro». Según Tom's Hardware, el A19 Pro es casi un 12 % más rápido que el AMD Ryzen 9 9950X y alrededor de un 16 % más rápido que el Intel Core i9-14900KS en las pruebas de rendimiento de un solo núcleo. Teniendo en cuenta que se trata de procesadores de escritorio de gama alta, es un logro notable.

Dicho esto, no hay que esperar que el A19 Pro supere a los chips de escritorio en cuanto a rendimiento multinúcleo, ya que tanto AMD como Intel ofrecen mejores resultados en este aspecto, por lo que aún no es momento de deshacerse de la PC.

Aun así, los resultados de las pruebas muestran el extraordinario trabajo de ingeniería que ha realizado Apple con su chip A19 Pro. En lo que respecta al rendimiento móvil, Apple va muy por delante.