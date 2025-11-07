Un molesto error de Apple Maps está consumiendo una cantidad ridícula de almacenamiento en algunos iPhones. Aquí te explicamos cómo solucionarlo

¿Tienes problemas con el almacenamiento de tu iPhone? No te preocupes, esta podría ser la razón.

Como sabemos, cada vez que preguntamos a alguien por qué no ha descargado la última versión de iOS, la respuesta más habitual es: "No tengo suficiente espacio de almacenamiento". Sin duda, un problema muy real y frustrante para muchos usuarios de iPhone, y aunque hay muchas formas sencillas de liberar espacio en el iPhone, ¿qué pasa si te encuentras con una aplicación que ocupa mucho espacio y que simplemente se niega a borrarse?

Mi hermano acudió a mí recientemente con este mismo problema. No podía descargar iOS 26 (que normalmente requiere al menos 10 GB de espacio libre) en su iPhone 14 Plus porque, curiosamente, su aplicación Mapas ocupaba la friolera de 13,93 GB.

Eso ya era una gran señal de alarma, ya que ninguna información de navegación debería ocupar tanto espacio, pero se agravó aún más cuando ese archivo de 13,93 GB siguió ahí incluso después de borrar todos los mapas sin conexión descargados y, como último recurso, eliminar todos los «Documentos y datos» de la aplicación. ¡Oh, oh, almacenamiento fantasma!

Una rápida búsqueda en Reddit sugirió que no se trataba de un caso aislado, ya que otros usuarios de iPhone estaban enfrentando el mismo problema. También encontré hilos similares en el foro de la Comunidad de Soporte de Apple, con todo tipo de personas proponiendo diferentes soluciones al problema del almacenamiento aparentemente imposible de eliminar de Apple Maps.

Entre las soluciones sugeridas estaban borrar el historial de Mapas yendo a Configuración > Privacidad y seguridad > Servicios de localización > Servicios del sistema > Ubicaciones y rutas importantes > Borrar historial, así como “reinstalar la app, marcar una nueva región pequeña sin conexión y activar la opción ‘Optimizar almacenamiento’” (cabe destacar que no puedes eliminar completamente Apple Maps, ya que es una aplicación preinstalada y central del iPhone).

Ninguno de estos métodos funcionó en el caso de mi hermano, por lo que estoy seguro de que se trata de un error del sistema (sobre todo porque borrar todos los “Documentos y datos” en Configuración debería eliminar la necesidad de aplicar cualquiera de estos parches en primer lugar).

Sin embargo, si actualmente estás experimentando el mismo problema con Mapas en tu iPhone, te recomendaría probar ambos métodos antes de recurrir a la única solución que sí funcionó en el iPhone de mi hermano (y también ha funcionado para otros usuarios que optaron por el mismo último recurso): una copia de seguridad completa y un reinicio total del dispositivo.

Sí, lo sé, suena como una solución larga y tediosa. Pero hacer una copia de seguridad y reiniciar tu iPhone no toma tanto tiempo, y agradecerás los varios gigabytes de espacio libre que obtendrás después (¡lo prometo!).

Para respaldar tu iPhone usando iCloud, consulta nuestra guía sobre cómo hacer una copia de seguridad de un iPhone (básicamente, ve a Configuración > ID de Apple > iCloud > Respaldo en iCloud > Realizar respaldo ahora, asegurándote de que la opción Respaldar este iPhone esté activada).

De manera alternativa, puedes usar el método tradicional y hacer una copia de seguridad local en una Mac o PC con Windows usando iTunes o la app Dispositivos de Apple.

Para restablecer tu iPhone, consulta nuestra guía sobre cómo restablecer un iPhone de fábrica (en resumen: Configuración > General > Transferir o restablecer iPhone > Borrar contenido y configuración).

Luego, una vez que tu iPhone haya reiniciado, sigue los pasos de configuración hasta llegar a la pantalla de “Apps y datos”. Aquí podrás elegir restaurar tus datos desde una copia de seguridad de iCloud o desde una Mac o PC. Inicia sesión con tu Apple ID, selecciona la copia de seguridad correcta y espera a que el proceso se complete.

¡Y listo! Ahora, cuando vayas a Ajustes, tu iPhone debería tener exactamente el mismo aspecto que antes, aunque ahora Maps solo ocupe unos pocos megabytes, en lugar de gigabytes (en el caso de mi hermano, los «Documentos y datos» de su aplicación Maps tras la copia de seguridad ocupaban unos 68,7 MB, lo cual es mucho más razonable).

Me he puesto en contacto con Apple para preguntarles si a) son conscientes de esta extraña anomalía en el almacenamiento y b) pueden ofrecer una solución más conveniente, y actualizaré esta noticia si obtengo respuesta.

¿Has tenido este problema con Mapas en tu iPhone? Y si es así, ¿alguna de estas soluciones te ha funcionado? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.

