Si el último rumor sobre el precio del iPhone plegable es correcto, el iPad Mini 8 será la única opción sensata

El iPhone plegable podría costar 2399 dólares.

Es uno de los precios más altos que hemos oído para este dispositivo.

Además, podría ser resistente a las arrugas y, al parecer, su lanzamiento está previsto para 2026.

¿Eres de los que está esperando el lanzamiento del nuevo iPhone plegable? De ser así te tenemos malas noticias, pues si bien se espera que será caro, los últimos rumores indican que podría ser más costoso de lo que pensábamos.

Según Fubon Research (a través de MacRumors), es probable que el iPhone plegable cueste 2399 dólares (aproximadamente 1830 libras esterlinas/3720 dólares australianos). Aunque es ligeramente inferior a una predicción que lo situaba en 2500 dólares (alrededor de 1905 libras esterlinas/3875 dólares australianos), es mucho más alto que la mayoría de las filtraciones recientes, que lo situaban entre 1800 y 2000 dólares (aproximadamente 1370 libras esterlinas/2790 dólares australianos y 1525 libras esterlinas/3100 dólares australianos), o 15 000 yuanes, lo que equivale a unos 2110 dólares/1610 libras esterlinas/3270 dólares australianos.

Se trata de una predicción de precio preocupantemente alta, pero podría resultar acertada, ya que Fubon Research llegó a esta cifra mediante un análisis de la cadena de suministro, teniendo en cuenta las necesidades de margen de Apple.

Pero si este es realmente el precio del iPhone plegable, podría resultar difícil de vender y, francamente, quizá sea mejor optar por un iPhone no plegable y el iPad mini 8 (que se espera que salga al mercado el próximo año).

De hecho, esa combinación podría costar menos que el iPhone plegable (dependiendo del modelo de iPhone que elijas) y seguirías teniendo dos tamaños de pantalla. Por lo tanto, será interesante ver si el iPhone plegable realmente cuesta tanto y, si es así, si mucha gente lo compra.

Sin arrugas y próximamente

El Samsung Galaxy Z Fold 7 tiene una ligera arruga en la pantalla. (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Aun así, en noticias más positivas, UDN (de nuevo a través de MacRumors) se hace eco de informes anteriores que indican que el iPhone plegable podría ser el primer teléfono plegable con un diseño sin pliegues, lo que podría justificar en cierta medida su precio.

El sitio web también informa de que el iPhone plegable se llamará «iPhone Fold» y que está previsto que salga al mercado en 2026, ya que ha entrado en las fases de validación técnica y preproducción en masa de su desarrollo. Así que, si estás dispuesto a gastarte 2400 dólares en un teléfono, es posible que pronto puedas hacerlo.

