Se rumorea que iOS 27 incluirá tres grandes actualizaciones: esto es lo que podemos esperar de la WWDC

Se rumorea que habrá más actualizaciones para iOS 27

Las imágenes generadas por IA y la configuración de los AirPods podrían renovarse

También podría haber cambios en los protocolos de streaming

La Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) anual de Apple se celebrará el lunes 8 de junio y, antes de todas las presentaciones oficiales de software que esperamos, una fuente confiable de Apple ha filtrado tres actualizaciones importantes que supuestamente vendrán con iOS 27.

La información proviene de Mark Gurman, de Bloomberg, quien tiene un buen historial en lo que respecta a las predicciones sobre Apple. La primera mejora está relacionada con la IA, y Gurman afirma que las capacidades de generación de imágenes de Apple Intelligence «recibirán un gran impulso este año».

En este momento, las posibilidades de lo que se puede hacer con la IA dentro de Image Playground en el iPhone son algo limitadas: los estilos y las opciones de edición están por detrás de lo que es posible con herramientas como Gemini y ChatGPT. Con iOS 27, Apple planea ponerse al día.

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Luego están las nuevas características relacionadas con los AirPods. Gurman dice que Apple «renovará» los controles y las páginas de configuración de sus audífonos inalámbricos, aunque Apple no llegará a darles a los AirPods su propia aplicación (como la que tiene el Apple Watch).

No tenemos muchos detalles sobre lo que podría implicar esta renovación, pero al parecer los menús de configuración serán «más funcionales, mejor organizados y más optimizados», por lo que parece que la experiencia con los AirPods mejorará en todos los aspectos.

Cómo funcionan los protocolos

Tim Cook presentará la WWDC por última vez (Image credit: Apple)

La tercera novedad que tenemos aquí tiene que ver con la UE. Apple lleva mucho tiempo enfrentándose a los reguladores europeos, que quieren que iOS sea más abierto y accesible para terceros; por eso ahora contamos con tiendas de aplicaciones alternativas para el iPhone en la UE.

Con iOS 27, Gurman informa que Apple permitirá que se establezcan como predeterminados otros protocolos de transmisión además de AirPlay. Eso significa que podrías configurar Google Cast como la opción nativa predeterminada para transmitir audio y video a otros dispositivos, por ejemplo.

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También ha habido varias filtraciones previas sobre iOS 27, y parece que la IA será el foco principal (sorpresa, sorpresa). Por ejemplo, hemos oído que podrían llegar comandos de lenguaje natural a la app Atajos.

También se rumorea que la gran actualización de Siri 2.0 llegará con iOS 27: por fin tendrá una interfaz y capacidades que la pondrán a la par con las IA de Google, Claude y OpenAI, según hemos oído (aunque con algo de ayuda de Google con los modelos de IA).

Cubriremos toda la preparación y las reacciones a la WWDC 2026 aquí en TechRadar, así como el evento en sí, así que mantente al tanto. Será el último evento de este tipo presidido por el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, antes de que John Ternus asuma el cargo en septiembre.

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