Se filtran detalles de iOS 27 y Siri 2.0: nueva interfaz de chat, integración con Dynamic Island y mucho más

Una filtración detallada ha revelado cómo podría evolucionar Siri con iOS 27

Además de contar con una aplicación propia, podría integrarse en gran medida en la Dynamic Island

También podría haber una interfaz de «Buscar o preguntar» en todo el sistema que aproveche la IA, así como mejoras en Image Playground

Hace tiempo que se rumorea que Apple podría lanzar una aplicación de chat específica para Siri en iOS 27, pero ahora tenemos una idea más clara de cómo podría ser esta renovación, y hay mucho más que solo una aplicación.

Según Mark Gurman de Bloomberg (vía MacRumors), Siri se ubicará principalmente dentro de la Dynamic Island, lo que significa que cuando la actives con una palabra de activación o el botón lateral, aparecerá una animación de Siri en la Dynamic Island. Luego, una vez que le hayas preguntado algo, se mostrará una tarjeta de resultados transparente.

Si necesitas profundizar más allá de esos resultados iniciales, puedes deslizar el dedo sobre la tarjeta para abrir una interfaz de chat que, al parecer, se parece a un chat de iMessage. Aquí podrás ver varias tarjetas pequeñas relacionadas con tu consulta, que podrían incluir elementos como eventos del calendario, notas y el clima.

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Pero, además de eso, al parecer también habrá una aplicación dedicada a Siri que podrás abrir en cualquier momento, con un historial de conversaciones y la posibilidad de subir imágenes y documentos. Así que se parece mucho a ChatGPT y a la mayoría de los demás chatbots.

Búsqueda en todo el sistema y generación de imágenes mejorada

Image Playground (Image credit: Apple)

Pero eso no es todo, ya que, al parecer, iOS 27 también incluirá una interfaz de búsqueda para todo el sistema a la que se podrá acceder deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior central de la pantalla, independientemente de la pantalla o la aplicación en la que te encuentres.

Al hacerlo, aparecerá una barra de «Buscar o preguntar» en la Dynamic Island, en la que podrás escribir o hablar. Al parecer, esto se parece en cierto modo a la búsqueda de Spotlight, pero puede mostrar «resultados más avanzados y datos adicionales desde dentro de las aplicaciones». O si presionas la barra de búsqueda, puedes cambiar de Siri a otros chatbots.

También en el frente de la IA, al parecer Apple está renovando la aplicación Image Playground, dándole un nuevo diseño y la opción de crear imágenes más realistas.

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Así que, en resumen, cada vez parece más probable que iOS 27 incluya algunas mejoras importantes —y muy necesarias— para las herramientas de IA de Apple. Probablemente lo sabremos con certeza en la WWDC 2026 el 8 de junio, ya que es entonces cuando se espera que se presente iOS 27.

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