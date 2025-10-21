Puede que el iPhone Air no se esté vendiendo muy bien, pero espero que Apple no renuncie a su teléfono más emocionante en años. He aquí el motivo

¿Qué opinas del nuevo iPhone Air? Sin duda, es uno de los dispositivos más "interesantes" los últimos años de Apple, sin embargo, parece que las ventas no opinan lo mismo.

Morgan Stanley ha informado de una «relativa debilidad» en las ventas del nuevo iPhone, fino y ligero, en comparación con el resto de la gama.

Si has seguido los lanzamientos de Apple durante los últimos años, es posible que compartas mi preocupación de que esto pueda ser un mal presagio.

En épocas pasadas, Apple solo lanzaba un nuevo iPhone al año. En 2012, el iPhone 5 se convirtió en el último iPhone insignia en lanzarse por sí solo; desde entonces, se han lanzado al menos dos nuevos iPhones cada año.

En su mayor parte, la era de la «regla de dos» vio el lanzamiento de dos tamaños para el iPhone de cada año. Desde el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus hasta el iPhone Xs y el iPhone Xs Max, la única diferencia entre los modelos de iPhone era el tamaño, la duración de la batería y, más tarde, una cámara secundaria para el modelo más grande.

La línea de iPhone tal y como la conocemos hoy en día comenzó con el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. (Image credit: Apple)

Esto cambió con la serie iPhone 11, que dividió la gama de iPhone en un modelo estándar y otro Pro: todavía se podía adquirir un iPhone más grande con el iPhone 11 Pro Max, pero esta vez venía con un sistema de cámara muy mejorado, una pantalla actualizada y un hardware interno más potente.

Al año siguiente, Apple introdujo otro modelo en la gama iPhone con el iPhone 12 mini y, desde entonces, ha tenido dificultades para mantener el cuarto iPhone insignia. El iPhone mini solo sobrevivió una generación más, y el iPhone Plus que lo sustituyó acaba de ser dejado de lado por el nuevo iPhone Air.

Ahora bien, reconozco que el paso del iPhone Plus al iPhone Air es un poco menos drástico que el del iPhone mini al iPhone Plus, pero me parece claro que Apple todavía está tratando de averiguar qué hacer exactamente con este peldaño en su escala de precios de móviles. El optimista que hay en mí piensa que un diseño radicalmente nuevo podría ser el impulso que necesitaba el cuarto iPhone de Apple, pero el informe preliminar de Morgan Stanley arroja algunas dudas.

Sin embargo, y por mucho que admire el iPhone Air, la idea de que podría no venderse demasiado bien no me sorprende. Sinceramente, creo que los teléfonos delgados como el Air y el Samsung Galaxy S25 Edge podrían revolucionar fundamentalmente la industria móvil, pero el iPhone Air necesita algunos ajustes para desarrollar todo su potencial.

Precio y potencial

El iPhone Air rompe con la escalera de precios típicamente rígida de Apple. (Image credit: Future)

Más que la mayoría de los fabricantes de teléfonos, Apple estructura la línea de iPhone con cautela para minimizar el solapamiento entre cada modelo.

Nuestra reseña del Samsung Galaxy S25 Plus sugiere que muchos usuarios podrían optar por el buque insignia estándar ampliado de Samsung y obtener una experiencia casi tan buena como la del Galaxy S25 Ultra premium, pero sería difícil encontrar a alguien en la sección de teléfonos de TechRadar que dijera que el iPhone 16 Plus se acerca al iPhone 16 Pro Max en términos de potencia o experiencia de usuario. Esto se debe a que el iPhone 16 Plus era básicamente un iPhone 16 básico más grande, alineado con el extremo inferior del espectro de precios, y por solo 100 dólares más que el modelo estándar era una oferta bastante buena.

El iPhone 16 Plus se alineó con el modelo básico del iPhone, mientras que el iPhone Air da una sensación más premium. (Image credit: Future)

Sin embargo, el iPhone Air está definitivamente más alineado con el nivel superior de la gama: básicamente es un iPhone 17 Pro Max más pequeño, más delgado y más brillante, y con un precio inicial de 999 dólares/999 libras/1799 dólares australianos, se acerca más al precio inicial del iPhone 17 Pro que al del modelo básico iPhone 17.

Ahora bien, al ver el iPhone Air, con sus brillantes bordes de titanio y su exquisito diseño delgado, se podría pensar que es un precio justo, pero si los informes sobre las bajas ventas son indicativos de una tendencia a largo plazo, es posible que Apple haya dividido la diferencia demasiado bien.

A pesar de su chipset A19 Pro y sus acabados de primera calidad, el iPhone Air no es un teléfono propiamente «Pro»: su diseño delgado implica una refrigeración limitada, una duración de la batería limitada y una fotografía limitada con una única cámara trasera de 48 MP. Al mismo precio que el iPhone 16 Plus del año pasado, esas desventajas podrían haber sido menos problemáticas, pero el iPhone Air cuesta lo mismo que el iPhone 16 Pro del año pasado y ofrece mucha menos utilidad.

En el mercado actual de teléfonos, las características que mejoran la calidad de vida y la relación calidad-precio son más importantes que nunca. Aunque todavía estamos esperando las cifras específicas de ventas del iPhone Air, no culparía a los clientes de Apple por decantarse por el iPhone 17, más barato, o el iPhone 17 Pro, más potente, en lugar del bonito, aunque ligeramente confuso, iPhone Air (especialmente teniendo en cuenta lo bueno que es el modelo básico de este año).

¿Cobrar más por menos?

Bueno, esto es un poco raro: el iPhone 17 tiene dos cámaras traseras, en comparación con la única lente del iPhone Air. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Se puede opinar lo que se quiera sobre la estructura de precios de Apple, pero hay algo que la empresa siempre ha hecho bien: asegurarse de que un precio más alto se vea recompensado con una experiencia objetivamente mejor.

El iPhone Air exige al cliente más reflexión que cualquier otro iPhone de la historia, salvo quizá el infame iPhone XR, de escasa potencia, y creo que la forma de solucionarlo es mejorando un poco sus prestaciones.

En primer lugar, y sigan mi razonamiento, Apple necesita encontrar la manera de incorporar una segunda cámara en este dispositivo. El sistema de doble cámara del iPhone 17 es una espina conceptual en el costado del iPhone Air; cuando se observa la línea completa, es un claro recordatorio visual de que el último teléfono de Apple ha sido moldeado por el compromiso. En muchos sentidos, los compradores del iPhone Air están pagando más por menos para hacerse con ese diseño innovador.

Para lograrlo, creo que Apple debería evitar perseguir mejoras de rendimiento con el próximo modelo de iPhone Air y centrarse por completo en la eficiencia. El A19 Pro ya es extremadamente capaz, y los verdaderos usuarios avanzados se decantarán directamente por los modelos Pro de todos modos, por lo que Apple debería centrarse en hacer que los componentes del iPhone Air sean más pequeños y consuman menos energía, con el objetivo final de dejar espacio para otro sensor (oye, el Galaxy S25 Edge lo consiguió con solo 0,2 mm de grosor adicional, aunque en un chasis más grande).

Incluso me parecería bien un sensor secundario de 12 MP ligeramente más pequeño para dar más flexibilidad al sistema de cámara del iPhone Air. Aunque entiendo que el iPhone Air no aspira a ser el mejor teléfono con cámara, no perjudicaría a las ventas dotarlo de una mayor paridad con el iPhone 17, mucho más barato. En ningún otro producto de la cartera de Apple los usuarios pagan un sobreprecio por un conjunto de funciones reducido.

El OnePlus 13 utiliza una batería de silicio y carbono, lo que le permite alcanzar una duración de batería increíble. Solo es unos milímetros más grueso que el iPhone Air. (Image credit: Philip Berne / Future)

En segundo lugar, ya es hora de que Apple adopte las baterías de silicio-carbono, la nueva y novedosa tecnología de baterías que permite una mayor densidad energética y eficiencia, por lo que se puede instalar físicamente una batería de mayor capacidad en el mismo espacio. Se trata de una tecnología cada vez más popular que los mejores teléfonos Android están adoptando de forma constante.

La última estrategia de Apple en materia de componentes parece consistir en utilizar modelos de iPhone nicho como banco de pruebas para nuevas tecnologías, como el módem C1 del iPhone 16e, y el iPhone Air 2 sería un conejillo de indias lógico para una mejora de la batería. Quizás entonces Apple se sentiría lo suficientemente segura como para anunciar directamente la duración nominal de la batería del iPhone Air, en lugar de mezclarla torpemente con la exclusiva batería MagSafe del teléfono.

Quiero que el iPhone Air tenga éxito. En el mercado actual de teléfonos planos y aburridos y plegables cada vez más delgados, es agradable ver algo realmente diferente por parte del fabricante de teléfonos más querido del mundo. Pero Apple tiene que trabajar duro y rápido para romper la maldición del cuarto iPhone.

¿Qué opinas del iPhone Air? ¿Seguirá existiendo? ¿Debería seguir existiendo? Debatamos sobre ello en los comentarios a continuación.