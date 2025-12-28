Me tienta el iPhone 17, pero hay tres razones por las que no voy a cambiarlo todavía

Si echas un vistazo a nuestra guía de los mejores teléfonos, verás que en primer lugar, ocupando un lugar destacado, se encuentra el iPhone 17. Salió al mercado en septiembre de 2025 y es el mejor teléfono para la mayoría de las personas gracias a su chip A19, su pantalla ProMotion superrápida de 120 Hz, su cubierta Ceramic Shield 2 resistente a los rayones, su capacidad de almacenamiento inicial de 256 GB y su excepcional conjunto de funciones.

Y eso sin mencionar el hardware de la cámara del iPhone 17, que incluye una lente principal de 48 MP con capacidad de teleobjetivo 2x, una lente ultra gran angular de 48 MP y una lente para selfis de 18 MP que iguala la mejora de la cámara frontal de los modelos Pro. En conjunto, es un fantástico sistema de cámara que ofrece excelentes resultados.

Sin embargo, por muy impresionante que sea el iPhone 17, hay tres razones por las que no voy a cambiar mi iPhone 12 todavía. Claro, ya tiene cinco años, y se puede comprar un modelo reacondicionado por solo unos cientos de pesos, pero en mi caso, estoy contento con mi fiel iPhone 12 por tres razones diferentes.

Apple Intelligence

No soy el primero en escribir sobre la decepción con Apple Intelligence y el incumplimiento por parte de Apple de sus promesas en materia de IA y Siri. Nuestro compañero John-Anthony Disotto ha descrito Apple Intelligence como «un sueño febril» que quizá Apple preferiría olvidar.

Estamos muy lejos de ver el conjunto completo de funciones transformadoras de IA que Apple ha prometido, ya que algunas funcionalidades clave se han retrasado o se han descartado discretamente desde su presentación inicial. Los fieles seguidores de Apple siguen actualizando su hardware con la esperanza de conseguir un «Siri más inteligente», por ejemplo, pero hasta ahora se han llevado una decepción.

Apple Intelligence también se basa en la filosofía de un procesamiento superior en el dispositivo para garantizar la privacidad, pero esta elección a menudo da lugar a funciones menos impresionantes y menos versátiles en comparación con sus rivales basados en la nube, como Google Gemini y los modelos de OpenAI. El enfoque en el dispositivo es ideal para tareas locales como resúmenes y ediciones sencillas de fotos, pero es inferior a la nube para la generación de imágenes complejas y el razonamiento sofisticado.

Con tantos falsos comienzos, no hay forma de que actualice mi iPhone con la «promesa» de que Apple Intelligence está por llegar (y sí, sé que técnicamente ya está aquí, pero ¿lo está realmente?).

Compatibilidad de Software

El iPhone 12 es compatible con iOS 26, lo que significa que sigo teniendo acceso a las últimas novedades de software de Apple que no están basadas en IA. Por ejemplo, disfruto de la nueva estética Liquid Glass y, aunque la experiencia de desplazamiento podría ser ligeramente más fluida con un iPhone más nuevo, desde el punto de vista de la funcionalidad diaria, mi iPhone 12 está completamente actualizado y es compatible con lo que disfrutan los propietarios del iPhone 17.

Fundamentalmente, tener acceso a la última versión de iOS también significa que recibo todas las actualizaciones de seguridad necesarias y, por lo tanto, me beneficio de una defensa activa contra las amenazas emergentes. Esto incluye las vulnerabilidades que los hackers están explotando activamente antes incluso de que haya disponible un parche. Al ejecutar iOS 26 en mi iPhone 12, se preserva la integridad de mis datos personales, desde las aplicaciones bancarias hasta los mensajes privados.

Como se ha mencionado anteriormente, las funciones de Apple Intelligence no están disponibles porque mi iPhone 12 solo tiene el chip Apple A14 Bionic, pero no creo que me esté perdiendo nada importante por el momento. Mi teléfono sigue gestionando sin problemas todas las funciones esenciales de comunicación, entretenimiento, productividad y cámara estándar, lo que significa que sigue satisfaciendo prácticamente todas mis necesidades de forma muy eficaz.

Por supuesto, esto no es una crítica al iPhone 17, sino un testimonio de la impresionante longevidad del software de Apple. El hecho de que mi iPhone 12 de cinco años pueda ejecutar iOS 26 sin problemas debería dejar en evidencia a los fabricantes de Android (aunque ellos también han mejorado en cuanto a la longevidad del software en los últimos años).

Mostrar deleite

El iPhone 12 fue el primer modelo básico que venía equipado con una pantalla Super Retina XDR OLED, que, hasta el día de hoy, me ofrece un contraste impresionante, negros profundos y una excelente precisión de color. Reconozco que, en comparación, la pantalla del iPhone 17 es superior, pero no puedo decir que haya deseado alguna vez una pantalla más nítida para navegar por Internet, ver videos o trabajar.

Podrías señalarme la frecuencia de actualización ProMotion de 120 Hz del iPhone 17, que hace que el desplazamiento y los juegos se vean más fluidos. Pero no soy un jugador móvil y no creo que una frecuencia de actualización súper rápida sea imprescindible cuando la mayor parte del tiempo solo veo videos en YouTube o Netflix.

También me encanta lo familiar que me resulta la pantalla de 6.1 pulgadas de mi iPhone 12. Es cierto que la pantalla del iPhone 17 es solo un poco más grande, con 6.3 pulgadas, pero mi iPhone 12 tiene un tamaño cómodo y familiar. Mi mano se ha acostumbrado a su tacto, y cambiar esas dimensiones no es algo que me plantee a la ligera (sobre todo porque nunca podría volver a un iPhone de 6.1 pulgadas).

En resumen, el iPhone 17 es un teléfono objetivamente superior al iPhone 12, pero los modelos anteriores de Apple siguen «funcionando perfectamente», como dijo una vez Steve Jobs.

El hecho de que ya tenga un teléfono con una pantalla de alta calidad y un software actualizado hace que actualizarme al iPhone 17 no sea tan tentador como parece, sobre todo cuando la gran promesa de IA de ese dispositivo aún no se ha cumplido.

