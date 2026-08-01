¿Cuánto ha avanzado la fotografía con iPhone en 10 años? Comparé el iPhone 7 y el iPhone Air, y los resultados hablan por sí solos
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Por Antonio Quijano Contributions by Axel Metz
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El demonio está en los detalles.
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