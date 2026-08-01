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¿Cuánto ha avanzado la fotografía con iPhone en 10 años? Comparé el iPhone 7 y el iPhone Air, y los resultados hablan por sí solos

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El demonio está en los detalles.

The iPhone 7 and iPhone Air being held in the hand, next to a man&#039;s face
El iPhone 7 (a la izquierda), el iPhone Air (en el centro) y yo (a la derecha) (Crédito de imagen: Future)
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