Los AirTags de última generación de Apple prometen un mayor alcance y un sonido más potente. Quizás así nunca vuelva a perder nada

Apple AirTag recibe una importante actualización

Los chips son nuevos, al igual que los sonidos

El precio se mantiene sin cambios: 29 $ / 29 £ / 49 AU$

¡Atención! Las etiquetas de rastreo más populares de los últimos tiempos, AirTag recibirán una nueva e importante actualización, pero no te preocupes, no cambiará ni su tamaño, forma, ni precio.

Los AirTags de última generación tienen un mejor alcance de búsqueda, altavoces más potentes e incluso un sonido más reconocible, lo que podría mejorar más que nunca su capacidad para ayudarte a rastrear y encontrar objetos (o personas) perdidos o extraviados.

Los nuevos AirTags (que curiosamente no se llaman «AirTags 2»), que tienen exactamente el mismo aspecto que los antiguos y funcionan con todos los accesorios existentes, han llegado hoy a la tienda en línea de Apple y llegarán a las tiendas minoristas a finales de esta semana. En su interior se encuentra el mismo chip de banda ultraancha de segunda generación que Apple introdujo con el iPhone 15 y el Apple Series 9.

El chip mejora significativamente la capacidad de localización precisa, lo que facilita la detección del nuevo AirTag a distancias 1,5 veces más lejanas que el AirTag anterior. Esto significa que cuando utilices tu iPhone para encontrar, por ejemplo, dónde has dejado tu cartera en tu casa o en sus alrededores, el dispositivo con AirTag aparecerá en tu teléfono, guiándote hasta el AirTag mucho más rápido.

Ahora, sin embargo, también puedes usar tu Apple Watch (Series 9 o superior, o Ultra 2) para encontrar el AirTag actualizado mediante imágenes y retroalimentación háptica que deberían ser reconocibles para cualquiera que haya usado su teléfono para encontrar un AirTag perdido.

Ahora lo oirás

Además de tener un mayor alcance, el nuevo AirTag es más potente gracias a unos altavoces rediseñados que, según Apple, son un 50 % más potentes. Un nuevo chip Bluetooth también permite activar el AirTag para que emita un sonido desde una mayor distancia. Además, el tono que emite se ha actualizado y ahora es más reconocible.

Los AirTags pueden ayudarte a encontrar objetos que están lejos de ti conectándose a la amplia red de usuarios de Apple (sin proporcionarte ninguna información personalizada). Y pueden funcionar con 36 aerolíneas diferentes, lo que te ayudará a encontrar tu equipaje perdido con AirTag (compartes un enlace con ellas). Apple tiene previsto añadir pronto otras 15 aerolíneas asociadas, con lo que el total ascenderá a 50.

No todo es diferente

A pesar de todos estos cambios, hay muchas cosas que siguen igual en los nuevos AirTags. Como se ha señalado, el precio de 29 $/29 £/49 AU$ por AirTag (99 $/99 £/165 AU$ por un paquete de cuatro) sigue siendo el mismo. No ha cambiado nada en cuanto a la batería ni a cómo se sustituye. Sigue funcionando con una batería CR2032 estándar, y Apple afirma que tiene una duración de más de un año.

Además, todos los ajustes y controles de privacidad siguen sin cambios. Los dispositivos iOS y Android seguirán avisándote si hay un AirTag desconocido siguiéndote. Los AirTags que se separen de sus propietarios durante un periodo prolongado también emitirán un sonido. Además, los AirTags desconocidos que se encuentren se pueden desactivar: basta con tocar el AirTag con el teléfono y este te guiará a través de los pasos necesarios.

Esta es la primera actualización importante de los AirTags en años y, desde su lanzamiento en 2021, han visto cómo aumentaba la competencia de Tile, Samsung, Moto y otros. Apple no revela cuántos AirTags hay en circulación, y nos preguntamos con qué frecuencia la gente se acuerda de cambiar las pilas (aunque solo sea una vez al año) y cuántos son simplemente discos inertes que yacen en el fondo de una mochila. Sí, este es un pequeño recordatorio para que compruebes la carga de tus etiquetas.

Aun así, la tranquilidad que proporciona el seguimiento de carteras, mochilas y, sobre todo, equipaje es difícil de superar. Cuando una aerolínea pierde tu equipaje, un AirTag o una etiqueta similar puede ser la única forma segura de encontrarlo y, ahora, con un mayor alcance y tonos más fuertes, las posibilidades de recuperarlo son aún mayores.

