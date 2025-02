El Control de Cámara, una de las actualizaciones más significativas de la gama iPhone 16, es una función un tanto polarizante. Algunos están fascinados por las posibilidades fotográficas, y otros se preguntan por qué Apple pensó que necesitábamos otro botón más en el iPhone. Yo mismo he estado un poco indeciso. Cuando Apple introduce nuevas funciones a través de las actualizaciones de iOS 18, como pulsar suavemente para bloquear el enfoque y la exposición, lo pruebo con entusiasmo. La mayoría de las veces, sin embargo, me olvido de que el botón está ahí. Es decir, hasta que me fui de vacaciones y descubrí el verdadero propósito de Camera Control.

La fotografía submarina.

Para los que no estén familiarizados con el Control de Cámara, se trata de un botón (Apple odia que lo llamemos botón, pero se mueve, así que es un botón) en el lado derecho de todos los modelos iPhone 16 que responde a pulsaciones parciales y completas y a gestos para activar una amplia gama de funciones de la cámara y, más recientemente, la Inteligencia Visual de Apple.

Control de Cámara es una gran función, especialmente cuando quieres usar, por ejemplo, el iPhone 16 Pro Max en modo horizontal. Sujetándolo como una cámara tradicional, pulsas un botón físico, casi de obturador, para hacer una foto o lanzar una captura de vídeo.

Los habitantes de la superficie no deben presentarse

Imágen 1 de 2 Era casi imposible conseguir buenas fotos de peces desde la superficie. (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff)

Como ya he dicho, lo he usado un poco desde el lanzamiento del iPhone 16 en septiembre de 2024, pero a menudo me olvido de que está ahí. A principios de este mes me encontraba de vacaciones en Antigua, una isla caribeña conocida por su excelente clima, sus playas, sus palmeras, sus aguas cristalinas y su vida marina.

Una tarde, caminamos por la larga playa hasta una zona similar a una laguna, donde el agua era especialmente clara, tranquila y lo bastante poco profunda como para vadearla unas decenas de metros sin mojarnos el pecho ni los hombros. Enseguida vi bancos de pequeños peces blancos nadando alrededor de mis piernas. Luego divisé otros con rayas, unos cuantos largos y delgados, y al menos unos cuantos nadadores más oscuros.

Intenté usar el iPhone 16 Pro Max para hacer fotos de los peces mientras correteaban, pero disparar desde la superficie al agua no produjo ningún resultado compartible (ver arriba). Después de haber experimentado con la fotografía submarina con el iPhone en el pasado, decidí que era hora de darle un chapuzón a mi teléfono. Pero no quería sumergirme. Había una fuerte brisa y pensé que haría demasiado frío. El plan consistía en sumergir el iPhone 16 y disparar.

Un momento increíble

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff)

Como seguro que sabes, el iPhone 16 tiene certificación IP68, lo que significa que puede estar bajo 1,5 metros de agua hasta 30 minutos. Me sentí seguro de que el teléfono podría soportar algunas inmersiones intermitentes y sobrevivir.

Rápidamente me di cuenta de que podría ser el banco de pruebas perfecto para el nuevo botón de control de la cámara, así que bajé el teléfono con cuidado al agua y empecé a apuntar hacia los peces. No tuve que abrir previamente la aplicación de la cámara. Una pulsación completa del botón inicia la aplicación Cámara.

Me acerqué lentamente a un par de peces, pulsé el control de la cámara lo suficiente para activar el bloqueo de la exposición y el enfoque (se siente un pequeño impulso háptico) y, a continuación, lo pulsé por completo. Hice esto varias veces, persiguiendo lentamente a los peces de un lado a otro de la laguna.

Obviamente, podría haber seguido usando el botón de bajar el volumen para hacer fotos, pero entonces siempre tendría que empezar abriendo la cámara por encima del agua y luego buscar a ciegas el botón correcto («¡¿Es el botón de subir o bajar el volumen?!») mientras sostenía el teléfono bajo el agua, lo cual no es divertido. Además, no puedes hacer la pulsación parcial para bloquear el enfoque y la exposición.

Luces, cámara, agua y acción

(Image credit: Lance Ulanoff)

También utilicé Camera Control para grabar algunos vídeos. Una vez más, me gustó la idea de no tener que empezar a grabar por encima del agua y luego sumergir el teléfono. En lugar de eso, podía encontrar la toma que quería y pulsar el botón para empezar a grabar el vídeo. Esto también puede haberme ayudado a acercarme a los peces, ya que no veían mi cabezota justo detrás del iPhone.

Una cosa que no podía hacer era aplicar gestos bajo el agua, de la misma forma que la pantalla del iPhone es inútil cuando está sumergida.

Al final, conseguí algunas de las mejores fotos y vídeos de iPhone bajo el agua que he capturado nunca, y aunque se me mojaron las manos y las piernas, nunca tuve que sumergirme. Creo que prefiero esto al snorkel.

Seguridad al nadar

Una advertencia importante sobre todo esto. Si sigues mi ejemplo y empiezas a hacer fotos bajo el agua con tu iPhone 16, recuerda que el límite de tiempo es de 30 minutos y sólo a una profundidad de unos 1,5 metros de agua.

Y lo que es más importante, una vez que hayas sumergido el teléfono, no podrás cargarlo con un cargador con cable hasta que ese puerto se seque. Si intentas enchufar un cable USB-C, el iPhone lanzará una alarma y publicará un mensaje en pantalla. Recuerda viajar con un cargador inalámbrico y todo irá bien.

El teléfono puede tardar un rato en secarse después de un chapuzón. La mañana siguiente a mi excursión, estaba haciendo ejercicio y escuchando un podcast en mi iPhone a través de sus altavoces (no había nadie más allí). El sonido era bastante apagado. Di unos golpecitos enérgicos con la palma de la mano para desalojar el agua que probablemente estaba bloqueando los altavoces.

¿Has utilizado el control de cámara en tu iPhone 16? Cuéntame lo que has hecho en los comentarios.