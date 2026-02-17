Este YouTuber acaba de triplicar la capacidad de la batería de su viejo iPhone 11 Pro con un kit de Amazon de 10 dólares, pero es una reparación arriesgada

Un YouTuber instaló una batería de 12 000 mAh dentro de un iPhone 11 Pro de Apple.

Esto representa más del triple de la capacidad original.

Sin embargo, existen dudas sobre la capacidad real de la nueva batería.

Los iPhone de Apple se encuentran sin duda entre los mejores teléfonos que se pueden comprar, pero en términos de capacidad bruta de la batería, tienden a quedarse atrás con respecto a sus homólogos Android, algo que un intrépido YouTuber ha intentado solucionar.

Esta mejora fue intentada por The Fix (a través de Wccftech), después de que la batería de un viejo iPhone 11 Pro, lanzado en 2019, se hubiera degradado hasta el 67 % de su capacidad máxima. Eso significa que quedaban 2060 mAh de los 3046 mAh originales.

The Fix compró en Amazon un paquete de actualización de batería de 12 000 mAh, que incluía las herramientas necesarias, y se dispuso a cambiar la batería. No es un proceso especialmente sencillo, ya que hay que desenroscar algunas piezas y desmontar el dispositivo con cuidado.

Una vez completada la delicada operación y encendido de nuevo el teléfono, este mostraba una capacidad máxima del 100%, con un nivel de salud de la batería «sin verificar». Otras pruebas revelaron que la capacidad real de la batería era de 9997 mAh, en lugar de los 12 000 mAh anunciados, pero aún así más del triple de la capacidad original.

Tenemos preguntas

iPhone Pro 12,000 mAh Battery Upgrade & Test | iPhone Restoration - YouTube Watch On

Hay motivos para mostrarse algo escéptico sobre la capacidad de esta batería de repuesto. En primer lugar, porque los diagnósticos mostraron que era inferior a la anunciada en la ficha del producto, pero también porque ocupa exactamente el mismo espacio físico que la batería de mucha menor capacidad a la que sustituye.

Lo que no se aprecia en este video es ninguna prueba a largo plazo del rendimiento de la batería. Sería interesante ver cómo mantiene la carga la batería y cuánto tiempo adicional de autonomía ofrece realmente entre cargas.

Aunque Apple puede instalar baterías relativamente pequeñas en sus iPhones, su enfoque integrado de la ingeniería de software y hardware significa que, en términos de duración real de la batería, estos teléfonos pueden competir con lo mejor que ofrece Android.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

No se trata de una mejora recomendada por Apple, y las empresas que venden estas baterías no siempre son las más grandes o las más reputadas, pero sin duda es una opción más asequible que comprar un iPhone nuevo.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.