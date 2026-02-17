Este YouTuber acaba de triplicar la capacidad de la batería de su viejo iPhone 11 Pro con un kit de Amazon de 10 dólares, pero es una reparación arriesgada
Tal vez no deberías hacerlo en casa...
- Un YouTuber instaló una batería de 12 000 mAh dentro de un iPhone 11 Pro de Apple.
- Esto representa más del triple de la capacidad original.
- Sin embargo, existen dudas sobre la capacidad real de la nueva batería.
Los iPhone de Apple se encuentran sin duda entre los mejores teléfonos que se pueden comprar, pero en términos de capacidad bruta de la batería, tienden a quedarse atrás con respecto a sus homólogos Android, algo que un intrépido YouTuber ha intentado solucionar.
Esta mejora fue intentada por The Fix (a través de Wccftech), después de que la batería de un viejo iPhone 11 Pro, lanzado en 2019, se hubiera degradado hasta el 67 % de su capacidad máxima. Eso significa que quedaban 2060 mAh de los 3046 mAh originales.
The Fix compró en Amazon un paquete de actualización de batería de 12 000 mAh, que incluía las herramientas necesarias, y se dispuso a cambiar la batería. No es un proceso especialmente sencillo, ya que hay que desenroscar algunas piezas y desmontar el dispositivo con cuidado.
Una vez completada la delicada operación y encendido de nuevo el teléfono, este mostraba una capacidad máxima del 100%, con un nivel de salud de la batería «sin verificar». Otras pruebas revelaron que la capacidad real de la batería era de 9997 mAh, en lugar de los 12 000 mAh anunciados, pero aún así más del triple de la capacidad original.
Tenemos preguntas
Hay motivos para mostrarse algo escéptico sobre la capacidad de esta batería de repuesto. En primer lugar, porque los diagnósticos mostraron que era inferior a la anunciada en la ficha del producto, pero también porque ocupa exactamente el mismo espacio físico que la batería de mucha menor capacidad a la que sustituye.
Lo que no se aprecia en este video es ninguna prueba a largo plazo del rendimiento de la batería. Sería interesante ver cómo mantiene la carga la batería y cuánto tiempo adicional de autonomía ofrece realmente entre cargas.
Aunque Apple puede instalar baterías relativamente pequeñas en sus iPhones, su enfoque integrado de la ingeniería de software y hardware significa que, en términos de duración real de la batería, estos teléfonos pueden competir con lo mejor que ofrece Android.
No se trata de una mejora recomendada por Apple, y las empresas que venden estas baterías no siempre son las más grandes o las más reputadas, pero sin duda es una opción más asequible que comprar un iPhone nuevo.
Dave is a freelance tech journalist who has been writing about gadgets, apps and the web for more than two decades. Based out of Stockport, England, on TechRadar you'll find him covering news, features and reviews, particularly for phones, tablets and wearables. Working to ensure our breaking news coverage is the best in the business over weekends, David also has bylines at Gizmodo, T3, PopSci and a few other places besides, as well as being many years editing the likes of PC Explorer and The Hardware Handbook.
- Antonio QuijanoEditor