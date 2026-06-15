"Están diseñando para una gama dinámica de tamaños y relaciones de aspecto": Apple sigue dando pistas de que un iPhone plegable está en camino

Aparecen más indicios sobre un iPhone plegable

Las aplicaciones de iOS se están actualizando para un tamaño de pantalla mayor

Apple también está indicando a los desarrolladores que se preparen para pantallas más grandes

Los rumores sobre un "iPhone Fold" llevan años circulando , pero todo parece indicar que 2026 será el año en que Apple finalmente lance un teléfono plegable, y muchas de las pistas más recientes en este sentido provienen de la propia Apple.

Tal y como ha descubierto MacRumors , cada vez más aplicaciones nativas de iOS se están actualizando para incluir una opción de modo horizontal, de modo que se ajusten cuando gires tu iPhone (y se adapten perfectamente a la gran pantalla de un iPhone plegable cuando esté desplegado).

Las aplicaciones actualizadas incluyen Apple Music, Recordatorios, Tiempo, Casa, Podcasts, Fitness, Salud, Atajos, Buscar mi Apple Watch, Notas de Voz y la aplicación del Apple Watch , por lo que está claro que se trata de un esfuerzo concertado y deliberado por parte de los desarrolladores de Apple.

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Estos modos de orientación horizontal no son simplemente el diseño estándar girado de lado. Muchas aplicaciones incluyen barras laterales alineadas a la izquierda para facilitar la navegación cuando se usan en modo horizontal o en una pantalla más grande.

Alerta para desarrolladores

Apple is flat out telling developers to start designing their iPhone apps for widescreen aspect ratios.This is the biggest hint that iPhone Ultra Fold is coming in September.video source: Apple Platforms State of the Union pic.twitter.com/33Vm1rkC8DJune 10, 2026

Los modos horizontales no son la única pista que hemos tenido sobre un próximo iPhone Fold. Como descubrió Vadim Yuryev, en una de las presentaciones publicadas en línea como parte de la WWDC 2026, Cindy Barrett de Apple animó a los desarrolladores a programar para diferentes tamaños de pantalla.

"Estás diseñando para una gama dinámica de tamaños y relaciones de aspecto", dijo Barrett mientras mostraba algunos de los cambios que Apple ha realizado internamente con iOS 27, otra indicación de que las aplicaciones para iPhone ahora necesitan ser más flexibles.

Así pues, aunque Apple no ha reconocido oficialmente que un iPhone plegable esté en camino, parece que los rumores son ciertos: el dispositivo se lanzará, efectivamente, alrededor de septiembre, junto con el iPhone 18 Pro .

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Y aunque aquí nos hemos referido a él como el iPhone Fold, los que están al tanto sugieren que se llamará iPhone Ultra , un esquema de nombres que Apple ha utilizado con sus productos en el pasado.