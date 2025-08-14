Sin duda, septiembre tiene un sabor especial, para muchos, significa nuevos comienzos, por ejemplo, regreso a clases e incluso momentos de cambio, al igual que pasamos del verano al otoño.

Para el mundo tecnológico, septiembre significa una cosa: nuevos iPhones. Desde el lanzamiento del iPhone 5 en 2012, el noveno mes del año ha sido casi siempre el escenario de la presentación de la gama de smartphones que Apple actualiza cada año.

Sin embargo, una serie de rumores sugieren que podría producirse un cambio importante en el calendario de lanzamiento del iPhone.

Según una información del usuario de Weibo Setsuna Digital (a través de PhoneArena), Apple podría dividir el calendario de lanzamiento del iPhone en dos, con los modelos básicos saliendo en primavera y los iPhone Pro y Pro Max manteniendo su lugar como lanzamientos de otoño.

Esto corrobora los rumores que circularon a principios de este año, según informó Macworld.

Los rumores sugieren que este calendario podría comenzar en 2026, con el lanzamiento de los modelos básicos iPhone 18 y iPhone 18 Plus (o Air) en la primavera de 2026 y el lanzamiento del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, presumiblemente, en septiembre de 2026, como es habitual.

En TechRadar, intentamos mantener una visión equilibrada sobre rumores como este, pero, para ser completamente sinceros, creo que sería una idea terrible; déjenme explicarles por qué.

Muy inoportuno

En mi opinión, el modelo básico del iPhone todavía no está a la altura del modelo básico del Samsung Galaxy S. (Image credit: Axel Metz / Future / Samsung / Apple)

Primero que nada, pensemos en las fechas que sugiere este supuesto cambio: un lanzamiento en primavera colocaría al modelo base del iPhone 18 y al iPhone 18 Air en una ventana similar a la de la rumoreada serie Samsung Galaxy S26.

Eso simplemente no es una buena confrontación. Apple siempre tendrá buenas ventas, pero aquí me preocupa más la imagen del iPhone, que es una parte fundamental de la marca y, posiblemente, también del valor que ofrece.

Esto porque, de forma clara, Samsung da más por tu dinero en lo que respecta a su modelo base. Como referencia, tanto el iPhone 16 como el Samsung Galaxy S25 parten de un precio de $799 / £799 / AU$1,399.

Si comparamos el Galaxy S25 actual con el iPhone 16, vemos que el buque insignia más económico de Samsung tiene una pantalla ligeramente más grande (6.2 pulgadas frente a las 6.1 del iPhone), más memoria RAM (12 GB frente a 8 GB) y una tercera cámara con zoom óptico de 3x.

El Samsung Galaxy S25 también cuenta con pantalla de 120 Hz —algo que el iPhone 16 aún no incluye— y velocidades de transferencia USB 3.0 (que Apple limita arbitrariamente a los modelos Pro). Si Apple no corrige esto, la ventana de lanzamiento rumoreada y la competencia más directa con Samsung podrían convertirse en una verdadera fuente de vergüenza, ya que estas especificaciones anticuadas serían más evidentes.

Y eso sin mencionar al Galaxy S25 Ultra, uno de los mejores teléfonos del mercado y quizá el dispositivo más potente jamás lanzado desde el punto de vista del hardware. ¿Sería sensato dejar que el iPhone 18 enfrente ese nivel de competencia sin un nuevo modelo Pro Max que lo respalde?

Actualmente, el anuncio anual del iPhone ocurre poco después del evento Made by Google (20 de agosto) en el calendario, y podrías señalar la falta de tensión entre las series Pixel e iPhone como contraargumento. Sin embargo, como hemos discutido recientemente, el Pixel realmente no compite con el iPhone en rendimiento, lo que hace más difícil ver a ambas líneas como rivales verdaderos.

Mejor juntos

No estoy convencido de que el evento de Apple fuera lo mismo sin el iPhone Pro y el Pro Max, las verdaderas estrellas del espectáculo (en la imagen, el iPhone 16 Pro). (Image credit: Karen Freeman / Future)

Pensando nuevamente en la imagen de Apple, creo que dividir el calendario de lanzamiento del iPhone creará una sensación de desunión en la línea de hardware más importante de la marca, y podría incluso hacer que el iPhone se perciba como menos premium.

La razón obvia por la que Apple divide los lanzamientos del iPhone es el beneficio: al escalonar más lanzamientos de teléfonos a lo largo del año, Apple podría esperar seguir siendo noticia, captar más interés y generar más ingresos gracias a los usuarios que actualizan sus dispositivos con frecuencia. También es posible que los modelos básicos del iPhone se vendieran en mayores cantidades si no se vieran eclipsados por los más potentes Pro y Pro Max.

El problema es que la búsqueda del beneficio económico no es elegante. Apple no es ajena a la saturación del mercado, pero creo que dividir la gama del iPhone es ir demasiado lejos. No sería muy propio de la empresa más valiosa del mundo adoptar un ciclo de lanzamiento casi constante para su hardware más emblemático, ya que cualquier sensación de exclusividad que proyecta el iPhone podría erosionarse en el proceso.

Y, por último, como fan de Apple desde hace más de una década, siempre he esperado con ilusión el evento de Apple de septiembre como una de las revelaciones tecnológicas más emocionantes del año. No estoy seguro de que Apple pueda generar el mismo entusiasmo sin tener toda la gama de iPhone sobre la que hablar.

¿Qué opinas? ¿Sería dividir la gama de iPhone una medida terrible para la cartera de dispositivos móviles de Apple? ¿O estoy exagerando ante estos rumores sin confirmar? La sección de comentarios está abierta, cuéntanos tu opinión.