El iPhone Ultra plegable podría costar incluso más que un MacBook Pro M5

Una fuente fiable afirma que el iPhone Ultra plegable costará más de 2000 dólares

También hemos oído que podría ser compatible con 5G vía satélite

Se han dado a conocer otras especificaciones, como un pliegue casi imperceptible y una batería de gran capacidad

El iPhone plegable —del que ahora se rumorea que se llamará iPhone Ultra— será sin duda el teléfono más caro de Apple hasta la fecha, y un nuevo rumor sobre su precio nos da una idea más clara de lo caro que será.

Según el prestigioso analista de Apple Mark Gurman, en un artículo para Bloomberg (vía MacRumors), el iPhone Ultra «superará la barrera de los 2.000 dólares» en Estados Unidos. Sin embargo, no está claro si eso significa que su precio inicial será superior a los 2000 dólares o si superará esa cifra en su configuración más alta. No obstante, esta última opción no sería nada sorprendente, dado que un iPhone 17 Pro Max de 2 TB ya cuesta 1999 dólares.

Así que mi conjetura es que Gurman se refiere a que el precio de salida será superior a los 2.000 dólares, y aun así, eso no es una gran sorpresa si se tiene en cuenta que el Samsung Galaxy Z Fold 7 cuesta desde 1.999,99 dólares.

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Aun así, eso significaría que el iPhone Ultra cuesta más que un MacBook Pro M5 en EE. UU., cuyo precio de salida es de 1.699 dólares. También sería mucho más alto que el precio inicial de 1199 dólares del iPhone 17 Pro Max. No hay información aquí sobre el precio del iPhone Ultra en otras regiones, pero si suponemos que el precio inicial es solo un poco más de 2000 dólares, podría costar ligeramente más que el iPhone 17 Pro Max de 2 TB, que se vende por 1999 libras esterlinas / 3799 dólares australianos en otros lugares.

Es un precio elevado se mire por donde se mire, y los fans de Apple en Reddit han reaccionado de forma dispar ante él. Algunos dicen cosas como "esto se va a vender como pan caliente sin importar el precio" y "no puedo esperar a tenerlo", mientras que otros comentarios incluyen "esto va a fracasar estrepitosamente", "no pasa nada, de todos modos no lo quiero», y que «será aún menos popular que el Air".

Un pequeño pliegue y una batería de gran capacidad

Más allá de los rumores sobre un precio previsiblemente elevado, también hemos visto un video en YouTube de Jon Prosser, de Front Page Tech, en el que detalla el próximo teléfono. Según Prosser, la profundidad del pliegue será de unos 0,15 mm, lo que significaría que el pliegue no es del todo invisible, pero sí más pequeño que en la mayoría de los teléfonos plegables.

Introducing iPhone Ultra | First Look - YouTube Watch On

En cuanto a las cámaras, Prosser afirma que habrá dos cámaras traseras de 48 MP, una gran angular y otra ultra gran angular. También se dice que habrá una cámara en el agujero de la pantalla frontal y, en la pantalla plegable, o bien una cámara en el agujero o una integrada bajo la pantalla. Prosser sostiene que Apple tiene «versiones» del dispositivo con este último diseño, lo que implica que la empresa aún no ha decidido cuál elegir.

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Además, Prosser afirma que cabe esperar una batería de alrededor de 5.800 mAh, y aunque esa no sería la batería de mayor capacidad que hemos visto en un plegable, superaría a los principales rivales actuales de Apple, como el Samsung Galaxy Z Fold 7 (4.400 mAh) y el Pixel 10 Pro Fold (5.015 mAh).

Al parecer, otras especificaciones incluyen 12 GB de RAM, un chipset A20 Pro y un eficiente módem Apple C2, del que también se dice que permite 5G a través de una conexión satelital.

Las dimensiones son aparentemente de 9,5 mm cuando está plegado y de solo 4,5 mm cuando está desplegado, lo que haría que el iPhone Ultra fuera más delgado que el iPhone Air de 5,6 mm. Sin embargo, ser tan delgado significa que, al parecer, no habrá espacio para Face ID, por lo que supuestamente se utilizará Touch ID en su lugar.

Estas especificaciones coinciden en gran medida con lo que hemos oído antes, pero volver a escucharlas aumenta la probabilidad de que sean precisas. También son, en gran parte, especificaciones que justifican en cierta medida el elevado precio del que se rumorea, pero será interesante ver a cuántos compradores potenciales podrá convencer Apple.

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