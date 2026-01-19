El botón de control de cámara de tu iPhone tiene muchas funciones ocultas: aquí te mostramos cómo usarlas todas

Cuando se lanzaron el iPhone 16 y el iPhone 16 Pro con un nuevo control de cámara ( Apple nunca lo llama "botón"), tenía grandes esperanzas de que hubiera un botón de obturador adecuado con enfoque automático, como el que encontrarás en una cámara real.

Lamentablemente, el Control de cámara no funcionó como esperaba, pero eso no significa que no pueda ser una herramienta increíblemente útil, y en este artículo te mostraré cómo aprovecharla al máximo.

Hoy en día, encontrarás el Control de Cámara en todos los nuevos modelos de iPhone, excepto en el iPhone 16e . Esto incluye el iPhone 17 y el iPhone Air . Lamentablemente, la mayoría de los usuarios de iPhone que conozco (quienes, para ser justos, no se pasan el día como yo, analizando las funciones del teléfono) rara vez usan el Control de Cámara o solo lo presionan sin querer.

Hemos descubierto muchas maneras en que el Control de Cámara puede ser útil, pero también puede ser complicado. Tienes que saber cómo navegar por el botón y la pequeña ventana emergente que abre, y tendrás que encontrar los ajustes que te permiten cambiar sus funciones. Puedo mostrarte dónde mirar y cómo usar el Control de Cámara para abrir aplicaciones, mirar más de cerca y ajustar la cámara, incluso antes de tomar la foto.

Abre una aplicación de cámara diferente, como Instagram

(Image credit: Philip Berne / Future)

Lo primero que necesitas encontrar son los Ajustes de la Cámara de tu iPhone. Apple no incluye los menús de Ajustes en las apps; los ajustes de todas las apps se encuentran en Ajustes de Apple. Abre Ajustes y desplázate hacia abajo hasta las opciones de Cámara. El ajuste principal en Cámara (al menos en iOS 26.2) es Control de Cámara.

En la configuración de Control de Cámara, la primera opción te pregunta qué cámara debe abrir el botón. En lugar de la potente aplicación de Cámara, puedes simplemente abrir un escáner de códigos QR o incluso una aplicación de terceros. Instagram empezó como una aplicación de cámara con filtros, y aún puedes configurar Control de Cámara para que abra Instagram directamente en su cámara.

Necesitarás haber otorgado permiso a Instagram cuando descargaste la aplicación por primera vez; si no lo has hecho, puedes cambiar la configuración de permisos en el menú Configuración: Aplicaciones: Instagram.

Abra la aplicación Lupa (Magnifier) para ver más de cerca

(Image credit: Philip Berne / Future)

Necesito gafas para leer, pero no siempre las llevo conmigo. Si necesito leer la letra pequeña de un menú, simplemente abro la app Lupa en mi iPhone. Si usas la Lupa constantemente, te encantará saber que puedes abrirla con el Control de Cámara con un simple clic. Simplemente sigue las instrucciones anteriores y selecciona la Lupa en lugar de Instagram.

¡La app Lupa incluso puede tomar fotos! Puedes ampliar el texto, tomar una foto y luego importar el texto directamente al lector de Apple para transcribirla. Si estás a oscuras, la lupa también puede activar la linterna.

Responde la pregunta "¿Qué diablos es eso?" usando ChatGPT

(Image credit: Philip Berne / Future)

¿Quieres probar la IA? Puedes usar la cámara para hacer preguntas a través de Visual Intelligence, la IA de reconocimiento de imágenes de Apple que funciona con ChatGPT para obtener respuestas (podría funcionar con otros modelos de IA en el futuro). La próxima vez que te preguntes "¿Qué clase de ave es esa?", abre Visual Intelligence en tu iPhone y pregunta.

Esta vez no es necesario cambiar de aplicación: la Inteligencia Visual siempre es una función de Control de Cámara. En lugar de presionar y soltar el botón, manténgalo presionado desde cualquier pantalla excepto la aplicación Cámara. El botón funciona de forma diferente cuando la aplicación Cámara está abierta.

Visual Intelligence toma una foto fija antes de empezar a funcionar; no funciona con una señal de video en vivo. Además, no es el más preciso según mi experiencia, pero la culpa es de ChatGPT. Por ejemplo, la primera vez identificó mi modelo Lego Transformers Soundwave como un Sistema de Lanzamiento Espacial Lego Artemis, y la segunda vez identificó a Lego Optimus Prime. Al menos reconoció las piezas de Lego.

Funciones de control de cámara en la app Cámara

(Image credit: Philip Berne / Future)

Ahora, algunos consejos para el Control de la Cámara mientras usas la app Cámara de Apple. Puedes simplemente presionar el botón para tomar una foto, pero hay muchas más funciones que puede realizar. Para acceder a ellas, primero presiona suavemente el botón Control de la Cámara hasta que aparezca una ventana con pestañas justo debajo de tu dedo. Desliza el dedo hacia abajo en esa ventana y verás una lista horizontal de iconos para las funciones de Control de la Cámara.

En Ajustes: Cámara: Menú Control de Cámara, puedes desactivar cualquiera de las funciones de Control de Cámara que nunca uses. La función "Profundidad" me ha parecido totalmente ineficaz (no distingo entre las tomas con apertura máxima y mínima), así que la desactivo. Estas son las herramientas que uso y recomiendo…

Haz zoom o enfócate en ti mismo

(Image credit: Philip Berne / Future)

Con el Control de Cámara, puedes acercar la imagen con suavidad para encuadrar al sujeto o tomar una foto más cercana. Selecciona Zoom en el menú Control y desliza el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha sobre el botón Control de Cámara. Desliza hacia la izquierda para acercar y hacia la derecha para alejar.

En lugar de usar el zoom, también puedes cambiar entre las tres cámaras del iPhone. En el menú superior Control de Cámara, en lugar de Zoom, selecciona Cámaras. Ahora puedes pasar del gran angular (marcado con ".5") a la cámara principal, o pasar por los zooms 2X, 4X y 8X. También puedes cambiar rápidamente a la cámara selfie de esta manera: al pasar el gran angular, la vista cambia.

Graba un video rápidamente sin cambiar los modos de la cámara

(Image credit: Philip Berne / Future)

En lugar de una foto fija, puedes grabar un video rápidamente sin tener que cambiar de modo: simplemente mantén presionado el botón de Control de Cámara mientras la app Cámara esté abierta y, en lugar de tomar una foto, comenzará a grabar. La grabación terminará al levantar el dedo, ideal para capturar momentos al instante. El botón de la cámara en la pantalla del teléfono funciona de la misma manera: mantén presionado el dedo para grabar un video en lugar de tomar una foto.

Ojalá hubiera una opción para que esta función de Control de Cámara tomara una ráfaga de fotos en lugar de un video, pero esa opción existe para otro botón. En el menú Ajustes: Cámara, encontrarás una opción cerca de la parte inferior para que Subir Volumen active el control de ráfaga. En lugar de presionar Control de Cámara o el botón en pantalla, si mantienes presionado el botón Subir Volumen en tu teléfono, se tomará una ráfaga rápida de fotos hasta que lo sueltes.

Haz que tu foto sea más brillante o añade algo de dramatismo.

Familiarízate con el control de exposición de la cámara de tu teléfono: puede marcar una gran diferencia al equilibrar tu foto o crear un dramatismo más intenso. Con el Control de Cámara en la app Cámara, desliza hacia abajo para ver el menú de funciones. Luego, desliza hacia la derecha hasta que veas el símbolo "±" con la etiqueta "Exposición" debajo.

Desliza suavemente el dedo hacia la izquierda y la derecha para ver la diferencia. Si no usas ninguna otra herramienta de Control de Cámara, mantén el botón en Exposición para ajustar rápidamente un mejor aspecto en imágenes sobreexpuestas o demasiado brillantes, o para iluminar escenas oscuras y ver los rostros y los tonos de piel con mayor claridad.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Seguimos esperando el botón de disparo que siempre he querido: un obturador de dos pasos como el de una Fujifilm X-T . Quizás algún fabricante de Android aproveche este potencial. Hasta entonces, esperamos que estos consejos hagan que el Control de Cámara parezca más vital y los mantendremos actualizados si Apple añade alguna nueva función a su nuevo botón.