"Compra instantánea": el iPhone Air 2 apunta a lanzarse en 2027 y, según los reportes, solucionará dos de los principales problemas del modelo original

Según se informa, el iPhone Air 2 contará con una segunda cámara trasera y una mayor duración de la batería

Este último informe coincide con los anteriores al indicar que se lanzará en la «primavera» de 2027

En general, los seguidores de Apple parecen entusiasmados con un dispositivo que cuente con estas mejoras, pero también señalan como problemas el altavoz único y la falta de una cámara con teleobjetivo

El iPhone Air es uno de los dispositivos más interesantes que Apple ha lanzado en los últimos años, pero también es uno de los que presenta más limitaciones, ya que su diseño delgado deja poco espacio para algunos otros componentes. Sin embargo, de alguna manera, parece que Apple podría haber encontrado espacio para ellos en el iPhone Air 2.

Según el experto en Apple Mark Gurman, en un artículo para Bloomberg (vía 9to5Mac), el iPhone Air 2 contará con una segunda cámara en la parte trasera, lo que subsanaría posiblemente el mayor defecto de su predecesor, que solo tiene un lente. Se dice que esta segunda cámara será ultra gran angular, y al parecer el teléfono también tendrá una mayor duración de la batería, lo que subsanaría otro defecto del modelo original. Aunque Gurman agrega que «no está claro si eso se logrará con una batería más grande, lo cual podría ser poco práctico en el chasis compacto del Air, o mediante mejoras en la eficiencia».

Si Apple realmente resuelve estos dos problemas, entonces el iPhone Air 2 podría ser un éxito mucho mayor que su predecesor, y las reacciones a esta noticia son en gran parte positivas; un comentarista de 9to5Mac dice "lo compro al instante", mientras que en Reddit hay respuestas como "lo compro el primer día" y "lo que sí extraño es la lente ultra gran angular. Si le agregan eso, seremos felices".

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Estos no son los únicos problemas

El iPhone Air solo tiene un altavoz (Image credit: Jacob Krol/Future)

Dicho esto, algunos usuarios de Reddit han señalado otros problemas con el iPhone Air original que les gustaría que se resolvieran en lugar de —o además de— las mejoras mencionadas anteriormente. La principal de estas inquietudes es el único altavoz del Air, pero un número significativo de respuestas también solicita una cámara con teleobjetivo en lugar de una ultra gran angular.

Es posible que Apple esté optando por agregar un lente ultra gran angular al iPhone Air 2 en lugar de un teleobjetivo por razones de facilidad física, pero es más probable que se trate de una decisión intencional para mantener la diferenciación entre las líneas Air y Pro.

Así que, incluso si este informe es acertado, es posible que el iPhone Air 2 no satisfaga a todos. Pero hay límites en cuanto a lo que se puede incluir en un chasis delgado: quienes deseen dos altavoces, una cámara con teleobjetivo y una batería de gran capacidad tal vez tengan que sacrificar algo de delgadez y optar por el próximo iPhone 18 Pro o el iPhone 18 Pro Max.

Sin embargo, si te gusta lo que se rumorea sobre este iPhone Air 2, probablemente tendrás que esperar hasta el próximo año para tenerlo, ya que este informe también reitera afirmaciones anteriores de que se lanzará en la «primavera», es decir, probablemente entre marzo y mayo.

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