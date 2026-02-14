Así es como optimizo la duración de la batería de mi iPhone para que dure más tiempo

Aunque la duración de la batería de los smartphones ha mejorado algo a lo largo de los años, lo ha hecho mucho más lentamente que la mayoría de los demás componentes de los teléfonos. Así que, si eres como yo, seguirás buscando formas de maximizar la vida útil de tu dispositivo.

En Android, estamos empezando a ver prometedoras baterías de silicio-carbono que ofrecen mayor capacidad en el mismo espacio, pero Apple aún no ha adoptado esta tecnología. Así que, por ahora, tengo que utilizar las numerosas herramientas que ofrece la empresa para que sus baterías de menor capacidad duren más tiempo.

A continuación, detallo lo que hago personalmente para optimizar la duración de la batería de mi iPhone, pero no se trata de una guía exhaustiva para mejorar la batería de tu teléfono. Más bien, son las soluciones y herramientas que mejor me funcionan a mí.

1. Me avisa cuando alcanza el 80% de carga

(Image credit: Apple)

Cargar constantemente la batería de tu iPhone al 100 % puede hacer que se desgaste más rápido que si la mantienes entre aproximadamente el 20 % y el 80 %, por lo que es algo que trato de no hacer cuando no es necesario.

No tengo ningún problema en cargarlo al 100 % cuando sé que voy a estar fuera todo el día, pero, en caso contrario, intento limitar la carga al 80 %, y hay varias formas de hacerlo.

La más sencilla, pero también la más restrictiva, es ir a Ajustes > Batería > Carga y establecer un límite de carga más bajo, aunque hay que tener en cuenta que para ello se necesita un iPhone 15 o posterior. Pero como a veces quiero cargarlo al 100 % y no quiero tener que estar ajustando la configuración, no lo hago.

Tampoco activo la opción "Carga optimizada de la batería", un interruptor en la misma pantalla que hace que el iPhone se cargue al 80% y luego espere hasta que considere que necesitas cargar el 20% restante. Esta es otra forma de ralentizar la degradación, pero no cargo mi teléfono durante la noche ni en otros momentos fijos, por lo que no confío en que lo prediga con precisión y, de nuevo, no siempre quiero que se cargue al 100%.

En lugar de eso, lo que hago es simplemente quitarlo del cargador cuando alcanza el 80%, pero en lugar de tener que estar comprobando constantemente el nivel de la batería, he utilizado Atajos para crear una automatización que me avisa en voz alta cuando la batería alcanza el 80%.

Es fácil de configurar, solo tienes que abrir la aplicación Atajos y pulsar el botón "+". A continuación, pulsa "Nivel de batería", ajusta el control deslizante al 80 % y, a continuación, pulsa "Sube por encima del 80 %" y "Ejecutar inmediatamente". A continuación, pulsa "Siguiente", seguido de "Leer texto" y escribe el mensaje que deseas que se lea. Si pulsas la flecha junto al cuadro de entrada de texto, puedes ajustar la voz con la que se leerá. A continuación, pulsa el símbolo de la marca de verificación y, a partir de ahora, cuando la batería supere el 80 % de carga, recibirás esa alerta.

2. Apago la pantalla siempre encendida

El iPhone 14 Pro Max con su pantalla siempre encendida (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ya he escrito extensamente sobre mis problemas con la pantalla siempre encendida del iPhone, así que no voy a repetirme demasiado aquí, pero mi mayor problema es que puede consumir mucha batería, por lo que, como no es algo que me interese usar, la desactivo.

Para hacerlo, ve a Ajustes > Pantalla y brillo > Pantalla siempre encendida y desactiva la opción de pantalla siempre encendida.

Por supuesto, esto es solo algo que hago yo personalmente; si la pantalla siempre encendida te resulta muy útil, deberías dejarla activada. De todos modos, hay muchas otras formas de mejorar la duración de la batería de tu iPhone.

3. Utilizo el modo de potencia adaptativa

(Image credit: Apple)

Una configuración que tengo activada de forma permanente es el modo Adaptive Power, aunque para poder acceder a ella es necesario tener un iPhone 15 Pro o posterior.

Con esta opción activada, el teléfono realizará ajustes de rendimiento, como reducir el brillo de la pantalla o permitir que algunas cosas tarden más tiempo, con el fin de prolongar la duración de la batería. Sin embargo, solo hará estas cosas cuando el uso de la batería sea superior al normal.

También activo las notificaciones de Adaptive Power, que te avisan cada vez que el modo Adaptive Power ajusta el rendimiento de tu teléfono, para que sepas lo que está pasando.

Ambas opciones se encuentran en Ajustes > Batería > Modo de energía.

4. Utilizo el modo oscuro

(Image credit: Apple)

Utilizo el modo oscuro en casi todos los dispositivos que lo admiten, en parte porque creo que se ve mejor y es más agradable para la vista. Pero también porque si utilizas un dispositivo que funciona con batería y tiene una pantalla OLED, como cualquier iPhone reciente, debería consumir menos batería que el modo claro.

Esto se debe a que, con una pantalla OLED, los negros se muestran apagando los píxeles, por lo que cuanto más negro sea el color de la pantalla, menos píxeles habrá que iluminar.

Es poco probable que esto tenga un gran impacto, a menos que mantengas la pantalla de tu teléfono al máximo brillo la mayor parte del tiempo. Sin embargo, todo ayuda, y como de todos modos prefiero el modo oscuro, para mí es una decisión fácil.

Si también quieres activar el modo oscuro, puedes hacerlo en Ajustes > Pantalla y brillo, y pulsando la opción "Oscuro".

5. Cambio al modo de bajo consumo cuando la batería está baja

(Image credit: Apple)

El modo de bajo consumo es lo que querrás activar si necesitas que tu teléfono dure el mayor tiempo posible, a toda costa. Al activarlo, se reducirán las actividades en segundo plano, la velocidad de procesamiento, la frecuencia de actualización y el brillo de la pantalla, además de limitar el 5G, la sincronización de iCloud, la recuperación de correo y mucho más.

En otras palabras, hace que tu teléfono sea mucho más lento y menos capaz, pero también hace que consuma mucha menos batería.

Por eso, solo lo uso cuando el nivel de batería es bajo o cuando preveo que se agotará antes de que pueda cargarlo. Pero en esas circunstancias, es una herramienta muy útil.

Si utilizas el modo de energía adaptativa como yo, el modo de bajo consumo se activará automáticamente cuando tu iPhone llegue al 20% de batería, pero hay ocasiones en las que quiero activarlo antes de llegar a ese punto. Para ello, ve a Ajustes > Batería > Modo de energía y pulsa el interruptor de "Modo de bajo consumo".

