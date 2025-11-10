Apple podría estar trabajando en un conjunto de nuevas funciones satelitales para el iPhone, y yo soy cauteloso, pero optimista

Mark Gurman, experto en Apple de Bloomberg, ha informado sobre los rumores de próximas actualizaciones de la conectividad satelital para el iPhone.

La conexión satelital se añadió para emergencias con la serie iPhone 14.

Aún no hay un calendario para las supuestas actualizaciones.

¿Recuerdas que Apple hizo mucho hincapié en las capacidades satelitales del iPhone 14 lanzado en 2022? De ser así, debes de saber que la conectividad satelital no fue tan importante como algunos fans esperaban en el momento del lanzamiento, ya que su funcionalidad se limitaba a situaciones de emergencia.

Y aunque Apple ha mejorado las capacidades con cada lanzamiento posterior del iPhone, los mensajes y las llamadas por satélite siguen estando limitados a las comunicaciones fuera de la red y a las emergencias.

Sin embargo, según Mark Gurman, experto residente de Bloomberg en Apple y la fuente de rumores sobre Apple más autorizada del sector, Apple podría estar trabajando para cambiar esto ampliando las capacidades satelitales del iPhone.

Aunque las características que se rumorean son variadas y no tienen un plazo claro, el informe de Gurman sugiere que Apple podría estar buscando integrar la conectividad satelital como una forma más habitual de conexión a la red, junto con las redes celulares tradicionales.

Nuevas funciones satelitales del iPhone según los rumores

La conexión satelital llegó al iPhone con la serie iPhone 14 (en la imagen, el iPhone 14 Pro Max). (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Como se ha mencionado, el informe de Gurman menciona algunas nuevas funciones del satélite.

Personalmente, creo que las mejoras más impactantes son las más sencillas: permitir un «uso natural» y aumentar las capacidades de mensajería.

En este caso, «uso natural» se refiere a la posibilidad de utilizar la conectividad satelital en una variedad de situaciones, como en un vehículo o mientras el teléfono está en el bolsillo. Por el momento, la conectividad satelital requiere una vista despejada del cielo. Gurman añade que Apple está interesada en añadir el intercambio de imágenes a través de la conexión satelital, mejorando el servicio actual, que solo permite enviar texto.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Para ello, Apple podría añadir la conexión satelital a través de 5G, lo que permitiría a los iPhones solicitar información satelital desde las torres de telefonía móvil 5G.

También podría haber una mayor integración satelital con las aplicaciones existentes y nuevas, ya que, al parecer, Apple está trabajando en mapas satelitales para Apple Maps, así como en una API satelital para que la utilicen los desarrolladores de aplicaciones de terceros.

Complicaciones de conectividad

Apple ha estado invirtiendo en hardware de red propio, como el módem C1 que debutó con el iPhone 16e. (Image credit: Zachariah Kelly / TechRadar)

Todo esto es muy emocionante, pero, como suele ocurrir con el desarrollo tecnológico, no es nada sencillo. Gurman menciona posibles tensiones internas en Apple sobre si la empresa está actuando, o debería actuar, como un operador en lo que respecta a las comunicaciones por satélite.

Además, Apple depende de una empresa llamada Globalstar para su conectividad satelital, que a su vez está buscando un comprador, siendo SpaceX uno de los posibles interesados. Naturalmente, Apple estaría interesada en evitar depender de SpaceX, propiedad del magnate tecnológico rival Elon Musk, por lo que mantener su propia tecnología satelital siempre que sea posible tiene cierto sentido.

Y, como señala Gurman, el hecho de que Apple mantenga sus propias capacidades satelitales le daría a Cupertino una mejor posición si, o cuando, la tecnología se vuelva más común.

Personalmente, creo que Apple ha tenido una racha muy buena últimamente a la hora de satisfacer las necesidades actuales de los consumidores —basta con ver el iPhone 17, que por fin cumple todos los requisitos de un smartphone insignia con una buena relación calidad-precio—, pero estoy seguro de que los vastos recursos de la empresa hacen viable este tipo de desarrollo con visión de futuro.

Y la idea de tener conexión a la red prácticamente en cualquier lugar de la Tierra parece un impulso para la seguridad, la comodidad y los viajes.

El informe de Gurman también mencionó el supuesto acuerdo de mil millones de dólares entre Apple y Google para equipar la tan esperada versión renovada de Siri con Google Gemini, lo cual fue una sorpresa dada la anterior asociación pública de Apple con OpenAI. No te pierdas nuestra cobertura para conocer todos los detalles.

¿Usarías la conectividad satelital si Apple la mejorara? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.