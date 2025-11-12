Apple ha anunciado una edición limitada del iPhone Pocket, y no es barato

Apple ha lanzado una funda de edición limitada para tu iPhone.

Ha sido diseñada en colaboración con Issey Miyake.

Su precio parte de 149,95 $ / 139,95 £.

¿Un accesorio para guardar únicamente tu iPhone? Así como lo lees, la marca de la manzana mordida acaba de presentar el "iPhone Pocket".

Este producto ha sido diseñado en colaboración con Issey Miyake, el diseñador del icónico jersey de cuello alto de Steve Jobs, y es básicamente una bolsa de punto en la que puedes guardar tu iPhone.

Curiosamente, parece que se inspiró en el concepto de «un trozo de tela», pero es mucho más caro de lo que cabría esperar de un trozo de tela, ya que cuesta 149,95 dólares/139,95 libras si lo quieres con una correa corta, o 229,95 dólares/219,95 libras con una correa larga, y no está disponible en Australia.

Eso hace que este bolsillo sea más caro que todo mi atuendo, y mis jeans tienen cuatro bolsillos, lo que de repente parece una ganga. Así que no lo voy a comprar, pero probablemente no sea para mí.

Elegante, colorido y un blanco fácil

Al menos tiene un aspecto bastante atractivo, con un diseño que aparentemente permite envolver completamente cualquier iPhone y expandirse para adaptarse también a otros artículos. Además, es bastante versátil, ya que se puede llevar de diversas formas: cruzado al cuerpo, atado a un bolso o simplemente en la mano.

El iPhone Pocket también está disponible en varios colores: la versión con correa corta se vende en limón, mandarina, morado, rosa, pavo real, zafiro, canela y negro, mientras que la versión con correa larga solo está disponible en zafiro, canela y negro.

Por lo tanto, podría ser una buena opción para los amantes de la moda, especialmente para aquellos que suelen llevar ropa sin bolsillos. Además, es una edición limitada, lo que podría aumentar su atractivo. Aunque no está claro cuán limitada será.

Sin embargo, además de ser muy caro para lo que es esencialmente una bolsa glorificada, puede que tampoco sea el accesorio más seguro: llevarlo puesto es como anunciar que contiene un iPhone, al menos para cualquier ladrón interesado en la moda, y como no tiene cremallera ni botón para cerrarlo de forma más segura, el iPhone Pocket podría acabar siendo un blanco fácil para los carteristas.

Pero si aún así quieres uno, podrás pedirlo a partir del 14 de noviembre en la tienda en línea de Apple, o puedes adquirirlo en tiendas seleccionadas, como la Apple Store de Regent Street en Londres y la de SoHo, en Nueva York.

