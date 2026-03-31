Apple envía alertas de software "críticas" a los iPhone que tienen versiones obsoletas de iOS; a continuación te explicamos cómo mantenerte a salvo

¿Sigues usando un iPhone antiguo? Es posible que recibas una alerta de seguridad

Apple está enviando alertas de iOS a los dispositivos más antiguos

Debes instalar las últimas actualizaciones para mantenerte protegido

Esto afecta a las versiones desde iOS 13 hasta iOS 17.2.1

A principios de este mes, Apple tomó la inusual medida de emitir una advertencia de seguridad pública dirigida a los usuarios que utilizan versiones desactualizadas de iOS en sus iPhones, y ahora la empresa ha ido más allá, enviando alertas a las pantallas de bloqueo de los dispositivos vulnerables.

Como señaló MacRumors, la alerta aparece etiquetada como una actualización de "software crítico" e insta a los usuarios a actualizar sus teléfonos para protegerse contra "ataques dirigidos al software iOS desactualizado, incluida la versión de su iPhone".

Los ataques a los que se refiere Apple incluyen enlaces web fraudulentos y peligrosos creados a través de los kits de explotación Coruna y DarkSword. Como indica el documento oficial de soporte, seguir uno de estos enlaces podría poner su dispositivo en riesgo.

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Los exploits pueden funcionar en teléfonos que ejecuten desde iOS 13 hasta iOS 17.2.1, y las versiones equivalentes de iPadOS también se ven afectadas. Apple ha estado distribuyendo parches para proteger contra estos ataques, los cuales deberías instalar, si aún no lo has hecho.

Cómo mantenerse protegido

Mantén tu iPhone actualizado para estar seguro (Image credit: Future)

La solución es muy sencilla: actualiza tu teléfono desde «General» > «Actualización de software» en «Ajustes». Todas las versiones de iOS a partir de la 15 ya están protegidas contra estas amenazas y bloquearán el acceso a los enlaces maliciosos que se hayan identificado.

Si todavía tienes iOS 13 o iOS 14, debes actualizar al menos a iOS 15 lo antes posible. iOS 15 es compatible con teléfonos que se remontan hasta el iPhone 6S, lanzado en 2015, por lo que solo tendrás problemas en iPhones realmente antiguos.

Para aquellos de ustedes que usen un modelo anterior a 2015, tal vez sea hora de considerar invertir en un nuevo iPhone; de lo contrario, quedarán bastante expuestos a estos problemas. No hay soluciones previstas para esas versiones de software realmente antiguas.

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Apple dice que si no puedes actualizar tu iPhone por cualquier motivo, puedes considerar habilitar el Modo de bloqueo. Esta es una configuración de iOS súper segura que agrega protecciones adicionales, pero solo está disponible en iOS 16 y versiones posteriores.

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