"Apple apretará los dientes y seguirá adelante": un nuevo informe sugiere que el iPhone Air 2 no está descartado, y espero de todo corazón que sea cierto

Es una realidad, el iPhone Air no está teniendo el éxito esperado por la compañía (un informe de octubre sugería que "prácticamente no había demanda por parte de los consumidores" para este dispositivo), sin embargo, parece que aún hay esperanza de que este proyecto siga con vida.

Según una publicación reciente en Weibo del filtrador chino Fixed Focus Digital, Apple todavía planea lanzar un iPhone Air 2 «sin importar lo mal que se venda», y agrega que la compañía «apretará los dientes y seguirá adelante con al menos dos generaciones».

Hay varias razones de peso para dudar de esta afirmación —las analizaré a continuación—, pero, por mi parte, estoy totalmente a favor de una secuela de lo que es, sin lugar a dudas, el iPhone más emocionante de Apple en años.

El artículo continúa a continuación.

Pero comencemos con el escepticismo. En primer lugar, es posible que nuestra traducción de la publicación de Weibo haya perdido algunos matices del original. Comienza diciendo que «el Air 2 seguirá siendo iterado como de costumbre», pero «iterado» en este caso puede que no signifique «lanzado», y puede que «iterado» ni siquiera sea la traducción exacta del chino original (MacRumors, por ejemplo, tradujo parte de la publicación como «sin importar lo pésimas que resulten las ventas», lo cual es ligeramente diferente a nuestra traducción de la misma línea). Si hablas chino con fluidez, por favor corríjanos en los comentarios.

El iPhone Air mide solo 5,64 mm en su punto más delgado (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En segundo lugar, todo (o casi todo) apunta a que Apple lanzará en septiembre un iPhone 18 Pro, un iPhone 18 Pro Max y un iPhone Ultra plegable. Los principales filtradores aún no han mencionado el iPhone Air 2 por su nombre, y es probable que el evento de Apple de marzo de 2027 se centre en sus próximos modelos no Pro, es decir, el iPhone 18 y el iPhone 18e.

El iPhone Air 2 sería un iPhone premium genuino, por lo que no es adecuado para lanzarlo junto con esos dos modelos más asequibles, y parece poco probable que Apple llene su próximo evento de septiembre con cuatro iPhones nuevos y muy diferentes (la publicación de Weibo mencionada anteriormente no especifica realmente septiembre como el mes de lanzamiento del iPhone Air 2, pero podemos deducirlo de la frase «como de costumbre»).

En tercer lugar, Apple no es una empresa que suela «apretar los dientes» para lanzar al mercado un producto no rentable. Recientemente escribí un artículo de opinión sobre el enfoque metódico y, según él mismo admite, «despiadado» de Tim Cook para dirigir la empresa, y si de verdad el iPhone Air se está vendiendo mal, un lanzamiento del iPhone Air 2 al estilo «Hail Mary» chocaría totalmente con la previsibilidad (y la consiguiente rentabilidad) que hemos llegado a asociar con Apple.

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Así que, lamentablemente, no creo que veamos una secuela del iPhone Air en el corto plazo, a menos que más informantes salgan a la luz para corroborar este informe. Sin embargo, eso no significa que, personalmente, piense que Apple deba renunciar a su proyecto del iPhone superdelgado.

No te rindas, Apple

Yo, disfrutando claramente del diseño del iPhone Air (Image credit: Future)

El mes pasado escribí que el iPhone Air es el iPhone más bonito y más frustrante de Apple, y aunque no me sorprende del todo que no se haya vendido tan bien como se esperaba, sí creo que Apple puede aumentar su atractivo con solo unos pocos ajustes.

Según mi experiencia personal, nunca me había preguntado tanta gente qué teléfono uso como con el iPhone Air. Es único, es hermoso y me hace sentir (y, claramente, a otros también) emocionado de la misma manera que solían hacerlo los antiguos productos de Apple. Esa es razón suficiente para que Apple lance un segundo modelo: los consumidores no sabían que querían un iPhone Air la primera vez. Ahora, tal vez, lo han probado por sí mismos y se han convencido de la idea de un teléfono súper delgado.

Pero dejando de lado la estética, el iPhone Air 2 necesita una cámara con teleobjetivo para justificar su inevitablemente alto precio. El iPhone Air cuesta 999 $ / 999 £ / 1799 AU$, pero viene cargado con el mismo hardware de cámara trasera que el iPhone 17e, que cuesta 599 $ / 599 £ / 999 AU$ — casi la mitad del precio. Los usuarios del iPhone 17 Pro no le van a dar una segunda mirada a un dispositivo con una sola cámara.

Luego está el tema de la duración de la batería. La duración de batería «para todo el día» del iPhone Air no está mal para los estándares de la industria, pero definitivamente es peor que la del iPhone 17 Pro, la del iPhone 17 y tal vez incluso la del iPhone 17e. Esa es otra píldora difícil de tragar.

Por supuesto, el iPhone Air es tan delgado y bonito como es precisamente porque no tiene una cámara con teleobjetivo ni una batería de gran capacidad. Pero ese es un problema que debe resolver Apple. Quizás pueda inspirarse en Honor; la marca china sacrificó unos pocos milímetros en su Honor Magic 8 Pro Air para garantizar que el teléfono contara con una autonomía de batería propia de un modelo insignia y un sistema de cámara trasera de tres lentes.

De todos modos, probablemente esté gritando en el vacío. Por mucho que lo desee, no creo que un iPhone Air 2 esté en los planes a corto plazo. Pero tampoco creo que debamos considerar el modelo original de Apple como un producto fallido. Es una pieza de tecnología verdaderamente hermosa que, desafortunadamente, sacrifica demasiado para el usuario de iPhone inclinado hacia el Pro. Esperemos que el iPhone Ultra, aún más delgado, pueda satisfacer esa misma necesidad de diseño.

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