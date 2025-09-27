iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: esta prueba fotográfica demostró que solo puede haber un líder

El arte de la fotografía con teléfonos inteligentes ha avanzado hasta tal punto que ya casi alcanza la calidad de las cámaras tradicionales. Aún no lo ha logrado, pero el iPhone 17 Pro Max y el Samsung Galaxy S25 Ultra son los mejores argumentos hasta la fecha para dejar atrás las voluminosas cámaras y lentes.

Sin embargo, surge la pregunta de qué teléfono llevar (o comprar). Si eres un aficionado a la fotografía o simplemente alguien que aprecia una buena imagen fija, estos dos teléfonos insignia y sus conjuntos de cámaras y lentes no te lo ponen fácil.

Decidí hacer una prueba algo limitada solo para ver cómo se comportaban los dos teléfonos en lo básico. Sin ajustes ni toques en la pantalla para forzar el enfoque o la exposición; solo encontrar los sujetos, apuntar y disparar con ambos teléfonos. A veces elegí lentes específicas para determinadas escenas, pero por lo demás lo dejé tal cual.

¿Quién gana? Es complicado, porque ambos smartphones son capaces de hacer excelentes fotografías. Hay más megapíxeles que nunca y un montón de controles. Sin embargo, esta prueba es para todas aquellas personas que no se entretienen con los ajustes, sino que simplemente sacan el teléfono del bolsillo, apuntan y disparan. En ese caso, un teléfono destaca ligeramente por encima del otro.

En primer lugar, un recordatorio sobre las cámaras de los dos teléfonos:

iPhone 17 Pro Max:

Principal: 48 MP f/1,78

Ultra gran angular: 48 MP f/2,2

Teleobjetivo: 48 MP (4x óptico) f/2,8

Cámara selfie: 18 MP

Samsung Galaxy S25 Ultra

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Cámara principal: 200 MP f/1.7

Teleobjetivo 5x: 50 MP (también ofrece zoom 10x mediante recorte del sensor) f/3.4

Óptico 3x: 10 MP f/2.4

Ultra gran angular: 50 MP f/1.9

Cámara para selfis: 12 MP

Fue un reto oportunista, es decir, fotografié lo que vi cuando lo vi. Por lo general, no salí a la caza de momentos; simplemente miré lo que había a mi alrededor, apunté con las cámaras y tomé las fotos.

Imágen 1 de 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff)

Por eso, la primera imagen es una fotografía macro de una abeja cubierta de polen sobre una flor. Para cada foto, me acerqué lo más posible a la abeja con los objetivos ultra gran angulares, sin perder el enfoque y sin que me picara. Capturé estas dos impresionantes imágenes.

Hay algunas cosas que saltan a la vista de inmediato. El contraste del S25 Ultra es bastante fuerte, pero también hay una falta de rango dinámico. Si bien hay un nivel exquisito de detalle en la abeja y el polen, el insecto también se pierde un poco en la oscuridad de su entorno.

El macro de Apple es más cálido y los pasos del negro intenso del dorso de la abeja a las flores blancas son mucho más sutiles. Las hojas verdes parecen más iluminadas por el sol en la imagen del iPhone 17 Pro Max. En el S25 Ultra, obtenemos un verde vibrante, pero perdemos la información del color iluminado por el sol.

Ganador: iPhone 17 Pro Max

Imágen 1 de 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Crédito de la imagen: Lance Uanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff)

Aunque no es una comparación perfecta, a menudo comparé el zoom óptico 4x de 48 MP del iPhone 17 Pro Max con el zoom óptico 5x de 50 MP del Galaxy S25 Ultra.

En esta foto de la maceta, el S25 Ultra volvió a aumentar el contraste, pero en este caso le favorece. La maceta de Samsung se ve mucho más llamativa que la versión algo sobreexpuesta del iPhone 17 Pro Max.

Al 100 %, ambas imágenes tienen un poco más de granulado de lo que me gustaría, pero los detalles son nítidos en ambas. Aun así, prefiero el enfoque de Samsung en este caso. Mantiene la fidelidad del color y añade suficiente contraste para que toda la escena resalte.

Ganador: Samsung Galaxy S25 Ultra

Imágen 1 de 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff)

Tomé la misma foto con la cámara principal de cada teléfono y obtuve resultados similares. Aunque tuve más suerte al encontrar el punto de enfoque en cada uno. En el caso del iPhone 17 Pro Max, seleccionó la flor más cercana del florero. El Galaxy S25 Ultra eligió una flor en la parte superior izquierda. Ese punto de enfoque le dio a cada foto un poco más de profundidad y claridad.

La foto del iPhone 17 Pro Max sigue pareciendo un poco sobreexpuesta, al menos en comparación con la del S25 Ultra, que ofrece una mejor gama de colores, desde el negro intenso hasta el amarillo vibrante. Aunque la profundidad de campo del iPhone 17 Pro Max es un poco mayor, el uso del contraste en la imagen de Samsung también ayuda a que todo se vea más definido.

Ganador: Samsung Galaxy S25 Ultra

Imágen 1 de 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff)

Alcé la vista y vi estos capullos y flores de cornejo de tres pétalos contra un cielo azul casi sin nubes. Estaban demasiado lejos para la cámara principal, así que utilicé el zoom 4x del iPhone 17 Pro Max y el zoom 5x del Samsung Galaxy S25 Ultra.

Sin duda, la mayoría de la gente estaría muy satisfecha con cualquiera de las dos imágenes, pero yo detecté algunas diferencias.

En la imagen del Samsung S25 Ultra, los colores son un poco antinaturales. El cielo es demasiado azul y los pétalos rosas son demasiado brillantes. De hecho, todo el racimo de capullos y flores tiene un brillo extraño y parece un recorte contra el cielo. Hablando de eso, puedo ver una pixelación escalonada en el cielo con algunas pequeñas manchas azul oscuro mezcladas con el azul más claro.

Por el contrario, la imagen del iPhone 17 Pro Max parece real y auténtica. Las flores están contra el fondo del cielo, pero parecen formar parte de la escena. Los colores son claros, brillantes y precisos, y el cielo es una preciosa combinación de azul claro y azul intenso, sin escalonamiento visible entre las variaciones de color.

Ganador: iPhone 17 Pro Max

Imágen 1 de 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff)

No todas las cámaras frontales son iguales

La cámara frontal de Samsung es un sensor de 10 MP. Detrás de la nueva cámara frontal Center Stage de Apple hay un nuevo sensor cuadrado de 18 MP. Apple no siempre utiliza todos esos megapíxeles para capturar una imagen. De hecho, el nuevo modo horizontal, que no requiere girar el teléfono, es claramente un recorte del sensor (ese fue el modo que utilicé para esta foto de prueba).

Aun así, la diferencia en el tamaño de archivo entre mis selfies con el iPhone y el Galaxy es notable. El selfie del Samsung Galaxy S25 Ultra se guardó por defecto en una imagen de aproximadamente 4K y 2.3 MB, mientras que el iPhone 17 Pro Max capturó una imagen de casi 5K y 4.1 MB.

Como ocurre con otras fotos, el Galaxy S25 Ultra tiende a realzar el contraste, lo que hace que todos los colores se vean un poco menos cálidos. Mi tono de piel y el nivel de detalle son excelentes, y hay un buen contraste entre mi rostro y las sombras. Donde el S25 Ultra tropezó un poco fue en el manejo del color. En las zonas en sombra, mi sudadera gris se ve azul oscuro. Además, la textura de mi gorra resulta casi distractora.

El iPhone 17 Pro Max, en cambio, deja claro que la fuente de luz es luz solar: la mitad de mi cara está bañada en un brillo cálido y amarillento. El lado que está en sombra tiene, en mi opinión, el tono de piel perfecto y un nivel de detalle ideal. El iPhone 17 Pro Max también hizo un mucho mejor trabajo al mantener el color de la sudadera. Se ve gris claro bajo la luz del sol y un gris oscuro realista en la sombra.

No ajusté la imagen ni intenté convertirla en una foto con modo retrato, pero noté que el iPhone 17 Pro Max automáticamente logró un bokeh más suave y visualmente atractivo que el Galaxy S25 Ultra, el cual dejó el fondo demasiado nítido y sobresaturado, lo que distrae de la selfie.

Ganador: iPhone 17 Pro Max

Imágen 1 de 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff)

Tanto Samsung como Apple ofrecen opciones de recorte del sensor que, en esencia, duplican sus capacidades de teleobjetivo sin introducir una gran cantidad de basura digital.

En el caso del Galaxy S25 Ultra, el recorte del sensor en el zoom de 50 MP y 5 aumentos da como resultado un zoom similar a 10 aumentos. Del mismo modo, el sensor del iPhone 17 Pro Max de Apple recorta el zoom de 48 MP y 4 aumentos para lograr una aproximación de 8 aumentos. Ninguno de los dos es puramente óptico, pero al tomar los píxeles centrales y realizar algunos ajustes en el procesamiento de la imagen, ambos teléfonos producen aproximaciones sorprendentemente buenas a una lente de 200 mm.

Me gusta probar estas capacidades en cielos y nubes porque creo que son algunos de los sujetos fotográficos más difíciles.

Ambas imágenes se ven bien, pero mientras que el iPhone 17 Pro Max produce un cielo azul claro y bastante suave, el Galaxy S25 Ultra tiene dificultades con la extensión azul. Puedo ver pixelación y escalonamiento entre los azules más claros y más oscuros.

Mientras que las nubes de Apple son suaves, detalladas y tenues, las formaciones nubosas del S25 Ultra se convierten en una pixelación discordante. Una vez más, estos no son problemas que se noten a menos que se miren las imágenes, como hice yo, al 100 %. Sinceramente, el nivel de detalle nítido de la imagen del 17 Pro Max es notable.

Ganador: iPhone 17 Pro Max

Imágen 1 de 2 Apple iPhone 17 Pro Max (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff) Samsung Galaxy S25 Ultra (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff)

Para esta última serie de imágenes, enfocé los objetivos zoom principales (4x en el iPhone y 5x en el Galaxy) en unas palomas que había en mi tejado.

Las diferencias de calidad aquí son mínimas. Ambos teléfonos capturan toda la gama de colores de las palomas, incluido el toque de rosa en el cuello del ave. El cielo azul se ve perfecto en cada imagen.

Donde el iPhone 17 Pro Max se adelanta es en algunos detalles de las plumas y, más notablemente, en mis aleros. Aunque me gustaría que fueran tan blancos y limpios como se muestran en la imagen del S25 Ultra, sé que están tan sucios y manchados como aparecen en el encuadre del iPhone 17 Pro Max.

Las sombras y otros detalles son más o menos iguales.

Ganador: iPhone 17 Pro Max

Ahí lo tienes. El iPhone 17 Pro Max de Apple superó al Samsung Galaxy S25 Ultra en cinco de mis siete pruebas de imagen, pero no es en absoluto una victoria aplastante. Estoy seguro de que la mayoría de la gente estaría satisfecha con cualquiera de las imágenes del S25 Ultra. Solo en contraste directo con las fotos del 17 Pro Max vemos las deficiencias relativamente menores.

Sin embargo, al final, si quieres la mejor fotografía con un teléfono inteligente, está claro que el iPhone 17 Pro Max debería estar en lo más alto de tu lista.

iPhone 17 first look, Meta’s smarter Ray-Bans, and why Apple’s Joz threw an iPhone Air at Lance - YouTube Watch On