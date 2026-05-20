"Justo lo que estaba esperando": iOS 27 podría permitir a los usuarios crear atajos con IA, y me alegra que Apple por fin le esté prestando atención a una de las mejores funciones del iPhone

Es posible que iOS 27 incorpore inteligencia artificial (IA) a la aplicación Atajos de Apple

Esto podría permitir crear atajos mediante comandos de voz en lenguaje natural

De este modo, la aplicación Atajos resultaría mucho más accesible para los usuarios

Desde su lanzamiento en iOS 12, la app Atajos de Apple ha tenido un enorme potencial. Sin embargo, nunca ha podido alcanzar ese potencial porque el proceso de crear flujos de trabajo automatizados en el iPhone —el objetivo de Atajos— siempre ha sido frustrantemente complicado (algo contra lo que ya me he pronunciado anteriormente). Pero todo eso podría cambiar en iOS 27.

Según un nuevo informe de Bloomberg, la actualización de iOS 27 de Apple incluirá una mejora importante para la aplicación Atajos, impulsada por inteligencia artificial (IA) a través de la plataforma Apple Intelligence. Y si funciona como se espera, podría finalmente hacer que Atajos sea más accesible para los usuarios de iOS.

Bloomberg explica que la renovación de la IA de Shortcuts —que actualmente está siendo probada por Apple— «permite a los usuarios crear atajos simplemente describiendo lo que quieren que hagan». Esto contrasta marcadamente con Shortcuts tal como es hoy, que requiere que agregues manualmente cada paso de tu automatización o que descargues atajos ya completos de Apple o de otros usuarios.

Latest Videos From

El informe indica que, en iOS 27, se te preguntará: «¿Qué quieres que haga tu atajo?». A continuación, podrás introducir una sencilla instrucción en lenguaje natural y Shortcuts comenzará a crear tu flujo de trabajo. En pocos segundos, tendrás listo tu atajo generado por IA.

"Simplemente funciona"

(Image credit: Apple)

Desde hace tiempo tengo la sensación de que la plataforma Shortcuts de Apple se ha visto limitada por su propia complejidad. Apple no ofrece una guía real sobre cómo crear un atajo; más o menos te lanzan a la piscina y te dejan a tu suerte. Teniendo esto en cuenta, he argumentado anteriormente que Apple necesita crear, como mínimo, una «Academia de Atajos» para ayudar a las personas a familiarizarse con la aplicación Atajos y permitirles aprovechar su verdadero potencial sin sentirse abrumados.

Pero al ceder el control a la IA, Apple podría haber encontrado una solución aún mejor. No habría necesidad de aprender el complicado proceso de crear un atajo potente; en su lugar, solo tendrías que decirle a tu teléfono lo que quieres y dejar que él haga el trabajo pesado. Eso no solo reduce la barrera de entrada, sino que está muy en consonancia con la propia filosofía de Apple de simplificar la experiencia del usuario. ¿Qué mejor ejemplo de «simplemente funciona» podría haber?

Por supuesto, todo esto suponiendo que funcione como se espera. Justo esta semana, Bloomberg informó que las funciones de IA de Siri —que ya llevan un retraso de dos años— se etiquetarán como «betas» cuando se presente iOS 27 en la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) este junio, lo que sugiere que Apple todavía tiene que pulir algunos detalles.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Pero incluso si la actualización de IA de Shortcuts necesita un poco más de tiempo de maduración, podría acabar siendo exactamente lo que he estado esperando. Y estoy seguro de que hay muchos usuarios de Shortcuts que piensan lo mismo.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.